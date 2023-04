5 mobiles avec un seul appareil photo qui ont marqué l’histoire

On se souvient des smartphones qui avec un seul objectif valaient la peine de dominer le marché des caméras sur mobile.

Chaque marque avait d’excellents appareils photo à objectif unique qui se classaient parmi les meilleurs.

La photographie mobile a progressé à pas de géant ces dernières années, avec de plus en plus de téléphones intégrant plusieurs objectifs et des systèmes de caméra complexes. Cependant, tout le monde n’a pas besoin ou ne veut pas avoir autant d’options et préfère une approche plus simple et plus efficace. Par conséquent, je parlerai ici de certains des smartphones avec un seul objectif dans l’appareil photo principal et qui ont suscité de vives critiques de la part d’experts en photographie mobile.

Avoir plusieurs objectifs dans un appareil photo mobile ne prendra pas nécessairement de meilleures photos et vidéos, mais nous donnera un plus grand nombre d’options en matière de capture. D’autre part, avec un seul objectif, vous aurez tout le travail concentré sur un seul objectif, forçant moins le processeur du smartphone et ne vous cassant pas la tête pour les multiples configurations à tout moment.

Bien qu’il puisse sembler qu’un seul objectif ne suffit pas pour prendre des photos de qualité, la vérité est qu’il existe de nombreux téléphones portables qui prouvent le contraire. De plus, une seule lentille a ses avantages, tels qu’un coût moindre, une plus grande simplicité et une facilité d’utilisation. Nous voyagerons dans le passé (nous n’avons pas besoin d’aller très loin non plus) et nous découvrirons quels sont les meilleurs téléphones avec une seule caméra arrière dont on se souviendra.

Mobiles réussis avec un seul objectif dans la caméra arrière

Certains des smartphones ci-dessous continuent de se vendre sur les marchés d’occasion et neufs, certains ayant une valeur plus élevée que d’autres, mais restent d’excellentes options d’achat pour les fanatiques de la photographie mobile d’aujourd’hui. Certains d’entre eux pourraient être parmi les meilleurs appareils photo sur un mobile aujourd’hui.

Apple iPhone SE (2022)

L’iPhone SE 2022 est un appareil mobile haut de gamme doté d’une section photographique impressionnante. Ce smartphone dispose d’une caméra arrière de 12,2 mégapixels avec une ouverture focale de f/1,8, vous permettant de capturer des images nettes et détaillées même dans des conditions de faible luminosité.

La caméra arrière de l’iPhone SE 2022 dispose également d’un système de mise au point automatique et d’un stabilisateur d’image optique, vous permettant de vous concentrer rapidement sur votre sujet et de capturer des images en mouvement avec une grande précision et sans flou.

Apple iPhone SE (2022)

De plus, l’iPhone SE 2022 dispose d’une caméra frontale de 7 mégapixels avec une ouverture focale de f/2.2, vous permettant de prendre des selfies et de passer des appels vidéo avec une excellente qualité d’image.

L’appareil est également livré avec un certain nombre de fonctionnalités de photographie supplémentaires, telles que le mode portrait, qui vous permet de créer des photos avec un effet de profondeur de champ pour un look plus professionnel, et Smart HDR, qui utilise l’intelligence artificielle pour améliorer le contraste et la luminosité de l’image. acuité.

OnePlus 3T (2016)

Le OnePlus 3T était un smartphone haut de gamme qui se distinguait par son excellente section photographique. Cet appareil était équipé d’une caméra arrière Sony IMX298 de 16 mégapixels avec une ouverture focale de f/2.0, ce qui permettait de capturer des images très détaillées pour le moment de sa mise en vente et par rapport aux terminaux actuels.

De plus, la caméra OnePlus 3T disposait d’un système de mise au point automatique, ce qui lui permettait de faire rapidement la mise au point sur le sujet et de capturer des images en mouvement avec une grande précision. Il comportait également une stabilisation optique de l’image, qui réduisait considérablement le flou des images capturées dans des situations de mouvement.

OnePlus 3T en Back Market

La caméra frontale du OnePlus 3T était également impressionnante, avec une résolution de 16 mégapixels qui permettait de très bons autoportraits. De plus, il disposait d’un mode beauté qui permettait de retoucher les images et de retoucher les imperfections de la peau, pour des résultats plus flatteurs.

Les autres fonctionnalités de l’appareil photo OnePlus 3T comprenaient un mode Motion Photo, qui vous permettait de capturer des images en mouvement avec une qualité exceptionnelle, et un mode Burst Photo, qui vous permettait de capturer plusieurs images en succession rapide.

HUAWEI Compagnon 8 (2015)

Le HUAWEI Mate 8 était un smartphone haut de gamme doté d’une section photographique exceptionnelle. Cet appareil était monté avec un appareil photo principal Sony IMX298 de 16 mégapixels, qui permettait de capturer des images nettes et détaillées avec une résolution de 4608 x 3456 pixels. De plus, il avait une ouverture focale de f/2.0, ce qui signifiait qu’il pouvait capturer des images dans des situations de faible éclairage avec une qualité impressionnante.

La caméra arrière comportait également un système de mise au point automatique à détection de phase, qui lui permettait de se concentrer rapidement sur le sujet et de capturer des images en mouvement avec une grande précision. De plus, il disposait d’une stabilisation optique de l’image, ce qui aidait à réduire le flou dans les images capturées dans des conditions de faible luminosité ou dans des situations de mouvement.

HUAWEI Mate 8 dans Back Market

Quant à la caméra frontale, le HUAWEI Mate 8 avait une résolution de 8 mégapixels, ce qui permettait de capturer des selfies détaillés et définis. Il avait également une fonction de beauté, qui vous permettait de retoucher les images et de lisser les imperfections de la peau, pour des résultats plus flatteurs.

Les autres caractéristiques de l’appareil photo du HUAWEI Mate 8 comprenaient un mode panorama, un mode photo en mouvement et un mode photo en rafale, qui permettait de capturer plusieurs images en succession rapide. En bref, le HUAWEI Mate 8 était un smartphone idéal pour ceux qui recherchent une excellente qualité d’image sur leur appareil mobile.

Galaxy S9 (2018)

Le Samsung Galaxy S9 était un smartphone haut de gamme lancé en 2018 qui se distinguait par son excellente section photographique. Cet appareil avait un appareil photo principal Samsung S5K2L3 de 12,2 mégapixels avec une ouverture focale variable de f/1,5-f/2,4, ce qui nous a donné la possibilité de prendre des images nettes même en cas de faible luminosité ambiante.

De plus, il disposait d’un système de stabilisation optique de l’image, qui aidait à réduire le flou dans les images capturées dans des conditions de faible luminosité ou en mouvement. Il disposait également d’un système de mise au point automatique à détection de phase et d’un capteur à double pixel, ce qui lui permettait de se concentrer rapidement sur le sujet et de capturer des images avec une grande précision. De la même manière, l’enregistrement vidéo au ralenti à 960 ips et la vidéo normale avec une résolution 4K étaient autorisés.

Galaxy S9

Quant à la caméra frontale, le Samsung Galaxy S9 avait une résolution de 8 mégapixels et une ouverture focale de f/1.7, ce qui permettait de capturer des selfies détaillés et définis dans des conditions de faible luminosité. Il disposait également d’une fonction de mise au point automatique, qui lui permettait de faire automatiquement la mise au point sur le sujet et d’obtenir des images plus claires et plus nettes.

Il avait une excellente section photographique qui permettait de capturer des images de haute qualité dans une grande variété de situations. Ses fonctionnalités avancées et sa technologie de pointe en ont fait un appareil très apprécié des amateurs de photographie mobile.

Motorola Moto Z Force (2016)

Le Motorola Moto Z Force était un smartphone sorti en 2016 avec une section photographique importante. Cet appareil était équipé d’un appareil photo principal Sony IMX230 de 21 mégapixels et d’une ouverture focale de f/1,8, ce qui permettait de capturer des images avec une grande quantité de détails et une qualité d’image exceptionnelle.

De plus, l’appareil photo du Moto Z Force était doté d’un système de mise au point automatique au laser, qui assurait une mise au point rapide et précise, même dans des situations de faible luminosité. Il comportait également une stabilisation optique de l’image, ce qui a permis de réduire le flou dans les images capturées en déplacement.

La caméra frontale du Moto Z Force avait une résolution de 5 mégapixels et un flash LED, permettant de capturer des selfies d’une qualité incroyable même dans des situations de faible luminosité.

Le Moto Z Force comportait également un mode photo professionnel, qui vous permettait de régler manuellement l’exposition, la vitesse d’obturation et d’autres paramètres pour des images personnalisées de haute qualité.

Parce que la quantité n’a pas toujours d’importance

Nous pouvons affirmer avec insistance que les téléphones qui ont réussi et qui n’ont monté qu’un objectif sur la caméra arrière, ont montré qu’il n’est pas nécessaire d’avoir plusieurs caméras pour obtenir des images de haute qualité. Et c’est que la qualité des photos ne dépend pas seulement du nombre d’objectifs, mais aussi du capteur, du processeur et du logiciel utilisé.

Par conséquent, avoir une seule lentille arrière n’est pas nécessairement un inconvénient en termes de qualité d’image. Le nombre d’objectifs et d’éléments dans l’appareil photo d’un appareil mobile n’est pas nécessairement un indicateur de qualité, et les téléphones avec un seul objectif arrière peuvent toujours être une excellente option pour ceux qui recherchent la qualité et l’efficacité de leur appareil photo.

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :