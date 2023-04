Ils créent une souris qui se contrôle avec la langue, et c’est beaucoup plus utile que vous ne le pensez

Dans le but de détruire les barrières, cette souris bluetooth très intéressante qui s’utilise avec la langue se pose

Les utilitaires qui peuvent être donnés à ce type d’appareil sont incroyablement utiles.

Pendant des années, la technologie a été essayée pour atteindre le monde entier. De nombreuses applications tentent de briser les barrières qui existent pour certaines personnes. Sans aller plus loin, Instagram est de plus en plus accessible, tandis que Google Maps vous informe des lieux accessibles en fauteuil roulant. En bref, la technologie consiste à supprimer les barrières, ce qui est rendu très clair aujourd’hui grâce à la nouvelle d’Augmental, une société du MIT qui a développé une souris Bluetooth qui peut être utilisée avec la langue.

Il existe déjà de nombreuses méthodes pour utiliser un ordinateur lorsque nous ne pouvons pas utiliser nos mains, comme la reconnaissance vocale. Cependant, cette fois, les créateurs de ce projet ont voulu aller plus loin et le rendre plus simple et plus intuitif.

Augmental MousePad, une souris utilisable avec la langue

Augmental MousePad est un appareil très original qui peut faciliter la vie de nombreuses personnes. Selon Core77, il s’agit d’un projet réalisé par l’une des entreprises de l’environnement MIT et sa mission est de développer une souris Bluetooth qui nous permet d’utiliser l’ordinateur avec le langage. Ainsi, il est conçu pour que les personnes ayant des problèmes de mobilité et qui ne peuvent pas utiliser leurs bras puissent utiliser leur ordinateur normalement en dehors de l’utilisation de la reconnaissance vocale. En fait, ce sont deux techniques totalement conjugables.

Le design est très simple et intuitif. Il est traité comme une sorte de « buccal » qui possède un trackpad sensible et résistant (comme ceux des ordinateurs portables) qui vient se placer sur le toit de la bouche. Ainsi, depuis le palais, les utilisateurs pourront utiliser la langue en se déplaçant facilement. S’ils ont besoin de cliquer, ils peuvent appliquer une pression et selon le type qu’ils exercent, ce sera un clic gauche ou un clic droit. Quelque chose de très intéressant et qui permet de rapprocher la technologie de chacun par des gestes simples.

C’est une petite conception qui nous offre une solution pratique pour les utilisateurs qui souhaitent communiquer verbalement tout en utilisant l’appareil. Cela indique que vous pouvez utiliser la reconnaissance vocale tout en l’utilisant – Augmental Technologies

De cette manière, le dispositif est conçu pour que chacun puisse réellement utiliser ces technologies. Ainsi, les utilisateurs qui ont besoin d’utiliser la reconnaissance vocale ou d’autres logiciels d’accessibilité pourront avoir toutes les fonctions à portée de main sans aucun problème.

En bref c’est :

Une souris Bluetooth qui peut être utilisée à l’intérieur de la bouche.

Il est placé comme une sorte d’appareil dentaire dans la bouche.

Il permet d’être utilisé comme un « trackpad » dont la pression est enregistrée, selon le type de pression il s’agit d’un geste ou d’un autre.

Il est spécialement conçu pour les problèmes de la moelle épinière ou d’autres blessures qui empêchent le mouvement des mains de l’utilisateur.

Les utilisateurs peuvent parler normalement tout en utilisant le « MouthPad » car il ne prend pas beaucoup de place sur le palais.

Pour cette raison, c’est une initiative très intéressante d’Augmental, une entreprise qui essaie de rapprocher la technologie de toutes sortes de personnes qui, dans d’autres circonstances, auraient un peu plus compliqué.

