Ces 20 applications peuvent vider votre batterie mobile sans que vous vous en rendiez compte

Un nouveau rapport révèle quelles sont les applications qui consomment le plus de batterie dans la plupart des smartphones.

Plusieurs applications installées sur un smartphone Android

Si vous pensez que la batterie de votre mobile ne tient pas aussi longtemps qu’elle le devrait, il est possible que les applications que vous avez installées dessus soient en grande partie à blâmer. C’est du moins ce que suggère un nouveau rapport préparé par pCloud, où ils ont analysé la consommation d’énergie des 100 applications les plus populaires disponibles dans les principaux stores d’applications, à la recherche de celles qui peuvent avoir le plus grand impact sur l’autonomie des appareils. . .

Les résultats attirent l’attention, surtout parce qu’il est possible de trouver des applications qui, à première vue, ne semblent pas avoir une forte demande énergétique. Parcourons la liste.

Fitbit, Uber ou Facebook, parmi les applis qui consomment le plus de batterie

Dans le rapport, divers tests ont été effectués dans le but de déterminer quelles applications consomment le plus de batterie, même lorsqu’elles ne sont pas utilisées. De même, les responsables de la réalisation de l’expérience ont trouvé une relation entre la forte consommation de mémoire de certaines applications et leur impact sur l’autonomie.

Ainsi, la liste est dirigée par Fitbit, l’application de surveillance de la santé qui vous permet de contrôler les montres et les bracelets de la société du même nom. Les chercheurs affirment que l’application est capable d’exécuter 14 de ses 16 fonctions disponibles en arrière-plan, y compris l’accès à la caméra, à l’emplacement, au microphone ou à la connexion Wi-Fi.

D’autres applications à fort impact sont Uber, Skype, Facebook, Airbnb ou Instagram. WhatsApp se positionne en douzième position, suivi de près par Zoom et YouTube.

En général, on peut voir comment les applications de médias sociaux dominent le classement de la consommation d’énergie, tandis que les applications de transport telles que Uber ou Lyft occupent le plus de mémoire une fois installées.

Les résultats de cette analyse ne doivent pas être pris au pied de la lettre, puisque les résultats ont été obtenus à partir des autorisations demandées par chaque application et des demandes que chacune en fait. Cependant, il peut être judicieux de limiter l’activation en arrière-plan aux cas où ils n’ont pas besoin de fonctionner lorsqu’ils ne sont pas utilisés pour éviter une consommation d’énergie excessive.

