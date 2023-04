Tous les téléphones Xiaomi qui ne reçoivent plus les nouvelles mises à jour MIUI

Voici la liste des mobiles Xiaomi, Redmi et POCO qui ont cessé de recevoir les mises à jour logicielles et firmware du fabricant chinois.

Ces téléphones Xiaomi ne bénéficieront plus du support du fabricant // Image : .

Dans cet article, nous compilons la liste complète des téléphones Xiaomi qui ne recevront plus de nouvelles mises à jour MIUI. Si vous possédez l’un de ces smartphones, oubliez de recevoir de nouvelles versions de logiciels et de micrologiciels, et dites donc également adieu aux futures mises à jour de sécurité. Ce dernier est particulièrement important, car cela indique que votre mobile Xiaomi n’est pas protégé contre d’éventuelles menaces.

Avoir un téléphone qui continue de recevoir les mises à jour du système d’exploitation est essentiel pour pouvoir profiter des actualités d’Android et de la couche de personnalisation, en l’occurrence MIUI. De plus, vous recevez fréquemment des correctifs de sécurité qui corrigent les bugs existants et vous protègent contre les virus et autres types de menaces. Cependant, après quelques années, les mobiles ne sont plus pris en charge par le constructeur, qui se concentre sur les modèles plus récents.

Si vous êtes avec votre mobile Xiaomi depuis plusieurs années, nous vous recommandons de consulter cette liste de smartphones de la firme qui n’auront plus de mises à jour MIUI. Nous incluons également les mobiles Redmi et les mobiles POCO, car ils ont également cette couche de personnalisation.

Liste des téléphones Xiaomi sans mises à jour MIUI

Xiaomi fournit un minimum de deux ans de mises à jour de sécurité pour ses smartphones, ainsi que Redmi et POCO. Il convient de noter, oui, que les années de support dépendent du modèle en question, les mobiles haut de gamme étant ceux avec une politique de support plus étendue.

Une fois qu’il est confirmé qu’un mobile ne recevra plus les mises à jour MIUI, il fait partie de la liste EOS (End of Support) de Xiaomi, c’est-à-dire une liste de mobiles qui ne sont plus pris en charge. Cette liste est consultable sur le site officiel de Xiaomi et est mise à jour régulièrement. Ce sont les smartphones qui le composent actuellement.

Xiaomi

mon 1

Mes 2

Mon 2A

Mi 3

Mi 4

mes 4s

mon 4C

Mi 5

mes 5s

Mon 5S Plus

Mon 5C

Mon 5X

Mi 6

Mon 6X

Mi 8

Mi 8 Lite

Mon 8SE

Mi 8 ud

Mi 8 Pro

Mi 8 Explorer Édition

Mi 9

Mi 9 Lite

Mi 9 Pro 5G

Mon 9T Pro

Mon 9SE

Mon CC 9

Mon CC 9e

Mon CC 9 Pro

ma note

Ma note 2

Ma note 3

Ma note Pro

MÉLANGER

MIX 2

Mon MAX

Mon MAX 2

Mon MAX 3

Mon A1

Mon A2

Mon A2 Lite

Mon A3 (Android One)

mon tampon

Ma tablette 2

Ma tablette 3

Ma tablette 4

Mon Pad 4 Plus

MIX 2S

Mon MIX 2S

MIX 3

Mon MIX 3

Mon jeu

Mi Note 10

Zoom Mi 10 Lite (CN)

Redmi

Redmi 1

Redmi 1S

Redmi 2

Redmi 2A

Redmi 3

Redmi 3S

Redmi 3X

Redmi 4

Redmi 4X

Redmi 4A

Redmi 5

Redmi 5Plus

Redmi 5A

Redmi Note 1

Redmi Note 1s

Redmi Note 2

Redmi Note 2 pro

Redmi Note 3

Redmi Note 4

Redmi Note 4X

Redmi Note 5

Redmi Note 5A

Redmi Note 5 pro

Redmi Pro

Redmi 6

Redmi 6 Pro

Redmi 6A

Redmi Note 6 Pro

Redmi s2

Redmi y2

Redmi Go

Redmi Note 7

Redmi Note 7s

Redmi Note 7 Pro

Redmi K20

Redmi 7

Redmi y3

Redmi K20 Pro

Redmi 7A

Redmi 8

Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 8T

Redmi 8A

Redmi Note 8 (ID)

Redmi 8A double

Redmi Note 8 (EN)

Redmi Note 8 (MONDIAL)

Redmi Note 8 (CN)

Redmi K30

Redmi K30 5G

Vitesse Redmi K30 5G

BIT

POCO F1

POCO TÉLÉPHONE F1

POCO X2

Actuellement, ce sont les téléphones Xiaomi, Redmi et POCO qui ne recevront plus les mises à jour MIUI à l’avenir. Dès lors, et comme l’explique la marque, il est possible qu’il ne réponde plus aux éventuelles failles de sécurité que présentent ces smartphones.

Si vous avez l’un des mobiles qui apparaissent sur cette liste, c’est peut-être une bonne idée de penser à le remplacer par un autre qui bénéficie du support de l’entreprise. Si vous souhaitez continuer à faire confiance à la marque chinoise, vous pouvez rechercher parmi les meilleurs téléphones Xiaomi du marché actuel.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :