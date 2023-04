Quelles démarches pouvez-vous faire avec votre Cl@ve Permanente et Cl@ve PIN

Nous vous expliquons ce qu’est [email protected], quelle est la différence entre [email protected] permanent et PIN et quelles démarches vous pouvez faire avec ce système d’authentification

[email protected] est un système universel d’accès aux procédures électroniques.

Nous allons vous expliquer quelles démarches vous pouvez effectuer avec le système [email protected] De plus, nous expliquons en détail de quoi il s’agit exactement, comment cela fonctionne et quelles sont les différences entre les deux modalités existantes, Permanent et PIN. D’autre part, nous vous expliquons les démarches nécessaires pour vous inscrire. Nous vous indiquons même la marche à suivre pour renoncer à vos identifiants, dans le cas où vous ne souhaiteriez plus continuer à utiliser [email protected]

Bref, voici un guide complet sur [email protected] dans lequel vous en apprendrez plus sur la plateforme et les usages que vous pouvez en faire aujourd’hui.

Qu’est-ce que le système [email protected] ?

[email protected] est le nom donné au système d’authentification développé par l’Agence Fiscale pour que les citoyens espagnols effectuent des démarches sur Internet. Il fonctionne de manière similaire à un certificat électronique, bien que la vérification de l’identité se fasse au moyen d’un code PIN éphémère ou d’un mot de passe.

Il est important de noter que la compatibilité avec [email protected] a été étendue à chacune des Administrations de l’Etat, y compris régionales et locales. Pour cette raison, avec cette plateforme, vous pourrez payer vos taxes municipales, renouveler le chômage ou demander un congé de maternité, quelle que soit l’administration compétente en chaque matière. Grâce à son universalité, on peut dire que c’est l’un des systèmes d’accès les plus recommandés.

Quelle est la différence entre [email protected] Permanente et [email protected] PIN ?

Une particularité de ce système est qu’il offre deux voies d’accès. L’une est [email protected] Permanente et l’autre est [email protected] PIN. Quelles sont les différences et quelle méthode vous convient le mieux ?

Clé permanente. Cette variante est supportée par un mot de passe créé par l’utilisateur dont l’utilisateur doit se souvenir. C’est une solution idéale pour les utilisations très courantes des téléprocédures. Entrez simplement l’identifiant et le mot de passe pour y accéder.

[email protected] PIN. Contrairement à la précédente, cette version est basée sur l’authentification par l’envoi d’un code. Par conséquent, nous parlons d’un système d’authentification à deux facteurs, où l’utilisateur doit entrer les données de son identifiant et, en plus, le code PIN reçu sur le mobile. À noter que la réception de ce numéro secret s’effectue via l’application [email protected] pour mobile ou SMs.

La principale différence entre [email protected] Permanente et [email protected] PIN est que le premier utilise un mot de passe que vous seul connaissez et le second utilise des codes temporaires qui atteignent le mobile. La solution permanente expire également, mais elle dure beaucoup plus longtemps dans le temps. C’est aussi plus rapide, puisque vous n’avez pas à attendre pour recevoir le numéro secret. Cependant, la clé PIN est plus sûre qu’un mot de passe, car elle ne peut pas être utilisée deux fois.

Tous ceux qui effectuent des transactions par Internet feraient bien de s’inscrire sur [email protected] Cela leur permet de se connecter en toute sécurité à n’importe quel bureau électronique en France, ce qui rend inutile le certificat numérique ou les lecteurs DNIe.

Pour vous inscrire à [email protected], accédez à la page suivante de l’Agence des impôts depuis votre mobile ou votre ordinateur :

Ensuite, appuyez ou cliquez sur S’inscrire dans [email protected], si vous n’avez pas de certificat électronique. Nous pouvons vous dire qu’il s’agit d’un processus long et fastidieux, car vous devez fournir vos données manuellement et attendre l’arrivée d’une lettre contenant un code de sécurité.

Une autre option plus rapide consiste à compléter la procédure d’enregistrement avec un certificat numérique. Cela confirmera rapidement votre identité et vous permettra de vous inscrire instantanément. Continuez en touchant ou en cliquant sur S’inscrire dans [email protected] avec certificat électronique ou DNI.

Une fois inscrit, vous pouvez utiliser [email protected] PIN dans n’importe quel bureau électronique de l’administration espagnole. Dans le cas où vous jugez opportun d’avoir un [email protected] permanent, retournez sur la page d’inscription et cliquez sur Autres démarches. Ensuite, appuyez sur Régénérer le code d’activation [email protected] Permanente.

Est-il possible de se désinscrire de [email protected] ?

Oui, vous pouvez démissionner de [email protected] quand vous le souhaitez. Il vous suffit de cliquer sur le lien correspondant, sur la page d’inscription que nous avons liée ci-dessus.

Alors, suivez les étapes à l’écran. Lorsque vous aurez terminé la procédure, vous recevrez un accusé de réception confirmant que vous avez supprimé votre compte. A partir de ce moment, vous ne pourrez accéder à aucune administration via [email protected]

Liste des procédures que vous pouvez faire avec [email protected]

Ensuite, nous vous laissons une liste de procédures qu’il est possible de réaliser grâce à [email protected] Évidemment, toutes les procédures ne sont pas compatibles avec ce système d’authentification car de temps en temps de nouveaux processus apparaissent.

Cependant, ces informations permettent de se faire une idée de l’étendue de la plateforme [email protected] et de l’utilité qu’il peut être d’en disposer. En fait, nous pouvons dire, sans crainte de nous tromper, que pratiquement toutes les procédures pouvant être effectuées par voie électronique sont compatibles.

Au niveau de l’état

Au niveau de l’état, avec [email protected] il est possible d’effectuer des démarches liées à :

Impôts, tarifs et avantages patrimoniaux

Douane

Recensements, NIF et adresse fiscale

certificats

Collection

Avantages fiscaux et autorisations

Contrôles fiscaux et procédures disciplinaires

Exigences et communications

Procédures liées à la protection contre le chômage

Procédures d’emploi

paiement des amendes

Présentation d’affirmations et d’appels

Identification du conducteur qui conduisait votre véhicule

Notification électronique des amendes : Direction Electronique des Routes (DEV)

Consultation des amendes en cours (TEU)

Rapport de données du conducteur

Vérifier le solde des points

Informations sur les centres de récupération de points

Permis et licences en double en raison de la détérioration, de la perte, du vol ou de la modification des données

Échange de permis pour les diplomates accrédités en France

État du traitement du permis de conduire

Changement d’adresse pour les notifications

tests d’test

Vérifier les notes d’test

Duplicata du Permis de circulation suite à perte, vol ou détérioration

Casier judiciaire

Certificat de crimes à caractère sexuel

Nationalité espagnole par résidence

Certificat de naissance

Certificat de mariage

Certificat de passage

Accès aux documents des Archives Générales du Ministère de la Justice

Bourses pour la préparation des oppositions

Radiation du casier judiciaire

Chacun d’eux est effectué depuis le siège électronique respectif de l’administration compétente.

Direction régionale

Si nous nous concentrons sur les administrations régionales, voici quelques-unes des démarches que vous pouvez effectuer avec [email protected] :

Bourses, bourses et subventions

Accès au système de santé de la Communauté Autonome

Soins et conseils

Jobboards

Cartes et certificats

Cours, formations et programmes

Déclarations et communications

Plaintes et réclamations

Paiements

La gestion locale

[email protected] c’est aussi une méthode qui fonctionnera au Siège Electronique de votre mairie ou de la commune correspondante. Voici quelques exemples:

Auto-évaluation de l’impôt sur les plus-values

Auto-évaluation de la redevance pour avoir des guichets automatiques dans la rue

Auto-évaluation pour l’enregistrement IVTM

Auto-évaluation du tarif de la collecte publique des déchets

Baisse du prix public de la collecte des déchets

Primes ICI

Aide sur l’IBI pour les établissements dédiés à l’exposition ou au commerce culturel

Regroupement du prix public des déchets

Baisse du prix de la collecte publique des déchets pour les grands producteurs

Prime IAE pour l’utilisation des énergies renouvelables

Réductions sur la taxe de construction, installations et travaux (ICIO)

Remise IVTM pour les véhicules ECO à essence

Prime IVTM pour les véhicules zéro émission ou électriques

Bonus IVTM pour les véhicules historiques

Auto-évaluation des frais pour le traitement des demandes de permis OVP ou d’armes

Accréditation de la représentation dans les recours contre les amendes

Allégations ou recours contre les amendes

Changement d’adresse fiscale

Changement de titulaire d’ICI

Domiciliation des taxes, tarifs et tarifs publics

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :