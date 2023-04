Les mises à jour iOS 17 du portefeuille, de la santé et des fonds d’écran auraient été révélées dans les rendus

Avant l’annonce d’iOS 17 à la WWDC en juin, des rumeurs suggèrent qu’Apple envisage de modifier l’application Wallet, l’application Santé et l’interface de sélection de papier peint. Un nouvel ensemble de concepts d’un source qui prétend avoir vu iOS 17 lui-même tenter de visualiser à quoi ressemblent ces refontes d’applications…

De nouvelles conceptions d’applications seraient à venir dans iOS 17

Dès le départ, nous traiterions cette rumeur avec scepticisme. Source de la fuite est @analyste941 sur Twitter, qui n’a pas d’antécédents établis à long terme de fuites iOS précises. Ils ont cependant correctement prédit certains détails de l’île dynamique de l’iPhone 14 Pro avant sa sortie.

Source affirme avoir vu divers aspects d’iOS 17 eux-mêmes, y compris la nouvelle application Wallet, la nouvelle application Santé et l’interface remaniée pour personnaliser le fond d’écran de votre iPhone. Avec cette connaissance, la source a créé un ensemble de concepts visualisant à quoi ressembleront ces nouvelles conceptions.

Le la nouvelle application Wallet est annoncée pour présenter une interface mise à jour qui offre une fonctionnalité de recherche et des onglets séparés pour vos cartes et vos autres laissez-passer, tels que les cartes d’embarquement des compagnies aériennes. iOS 17 ajoutera également une barre de navigation inférieure à l’application Wallet, avec des onglets dédiés pour « Cash », « Keys », « IDs » et « Orders ».

Mark Gurman de Bloomberg a précédemment rendu compte des plans d’Apple pour refondre l’application Wallet avec un nouveau design et de nouvelles fonctionnalités dans iOS 17.

Le nouvelle application Santé présentera une interface remaniée pour l’onglet « Favoris » de l’application. Le nouveau design utilisera prétendument des tuiles de forme carrée plus petites, vous permettant de voir des mesures supplémentaires sans avoir à faire défiler l’application.

Enfin, Apple c’est aussi aurait planifié pour réviser le processus de modification et de personnalisation du fond d’écran de votre iPhone. Source dit :

La toute nouvelle vue en grille affiche plus de 9 fonds d’écran à la fois.

Supprimez rapidement les fonds d’écran dans la vue de la grille.

Réorganisez l’ordre des fonds d’écran dans une vue en grille.

Partagez ou dupliquez des fonds d’écran en glissant vers le haut en vue unique.

Source @analyst941 a partagé ces concepts sur Twitter. Encore une fois, nous traiterions la rumeur avec scepticisme pour le moment. Apple dévoilera officiellement iOS 17 à la WWDC en juin, parallèlement aux mises à jour de watchOS, iPadOS, macOS et tvOS.

