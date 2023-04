4 appareils bon marché qui transformeront votre maison et en feront la plus intelligente

Créer une maison qui réponde à toutes vos demandes est plus facile que vous ne le pensez, il vous suffit de commencer par ces appareils.

L’Echo Dot 5 en anthracite.

Je vous ai préparé une petite sélection avec des appareils qui transformeront votre maison, des gadgets abordables qui pourront vous faciliter un peu la vie. Qui n’a pas de maison intelligente aujourd’hui, c’est parce qu’il ne le veut pas, la construire est beaucoup plus facile que vous ne le pensez. Il ne vous reste plus qu’à vous allier à une fidèle compagne, Alexa.

L’assistant d’Amazon vous permettra de créer assez facilement un réseau d’appareils connectés, il vous suffira d’utiliser l’une de ses enceintes intelligentes comme cerveau. Ce sont les 4 appareils que je recommande en ce moment si vous souhaitez entrer dans le monde de la domotique. Les obtenir est plus facile et moins cher que jamais.

Echo Dot (5ème génération)

Il s’agit de la dernière version du haut-parleur intelligent le moins cher d’Amazon, et il pourrait être le cerveau parfait pour votre maison. Comme je l’ai dit, vous avez besoin d’Alexa pour prendre le contrôle et il vit à l’intérieur de ces haut-parleurs. Nous sommes face à un appareil compact, minimaliste et beau, vous pouvez le placer sur n’importe quel meuble.

Sa qualité sonore est surprenante, je vous assure, si vous voulez profiter de votre musique préférée à plein volume vous n’aurez aucun problème. De plus, vous n’aurez qu’à invoquer l’assistant nord-américain en prononçant son nom, il sera toujours là pour répondre à vos interrogations et demandes.

Prises intelligentes TAPO

Vous n’avez pas à vous inquiéter si les appareils de votre maison sont quelque peu obsolètes, ces prises « magiques » vous permettront de transformer n’importe quel appareil en un appareil qui répond aux commandes d’Alexa. Même cette vieille lampe qui est dans votre salon depuis des décennies va complètement muter.

Tout ce que vous avez à faire est de coupler l’une de ces prises avec l’application TP Link puis avec Alexa. Voilà, lorsque vous connectez n’importe quel appareil, vous aurez la possibilité de l’allumer et de l’éteindre avec votre voix, également de le programmer pour le faire de manière autonome. Qu’est-ce qui sonne bien ?

Bâton TV Fire

Le petit appareil d’Amazon transformera n’importe quel téléviseur à l’ancienne en un téléviseur intelligent. Il est très facile à utiliser, il vous suffit de le connecter à l’un des ports HDMI de votre téléviseur, après une configuration simple, tout changera complètement. Votre ancien téléviseur renaîtra avec un nouveau système d’exploitation rapide et fluide.

Un monde de possibilités s’ouvrira devant vous, vous pourrez télécharger les meilleures applications de séries et de films. Dans sa boutique d’applications, vous trouverez toutes les plateformes que vous aimez tant, telles que Netflix, Disney +, Prime Video, YouTube ou Twitch parmi tant d’autres.

Lampe de chevet Xiaomi 2

La lampe intelligente de Xiaomi vous permettra de créer toutes sortes d’environnements en quelques secondes seulement. Depuis l’application Xiaomi Mi Home, vous pouvez contrôler sa luminosité et choisir parmi un nombre infini de couleurs.

Je l’ai à la maison et je ne pourrais pas être plus heureux, je n’ai qu’à demander à Alexa de l’allumer ou de l’éteindre, ainsi que de changer sa couleur quand j’en ai besoin. Il a même des modes prédéfinis spéciaux, comme un pour la lecture, un autre pour créer l’ambiance tout en regardant un film et même un autre pour la romance.

