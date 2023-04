8 nouvelles applis de ces dernières semaines qui valent vraiment la peine

Renouvelez votre mobile avec les 8 meilleures applications gratuites récemment arrivées sur le Play Store.

Applications Android sur un Google Pixel 4a 5G

Si vous faites partie de ceux qui « plongent » habituellement dans le Google Play Store de temps en temps pour trouver de nouvelles applications gratuites pour Android, vous êtes au bon endroit car aujourd’hui nous venons découvrir les meilleures nouvelles applications qui ont atteint le Google store partout au cours des dernières semaines.

Comme d’habitude, nous avons sélectionné pour vous 8 nouvelles applications Android gratuites et qui valent sans aucun doute la peine d’être essayées.

Créateur d’stickers pour WhatsApp

Bien qu’étant sur Google Play depuis peu de temps, Sticker Creator pour WhatsApp est l’une des meilleures applications gratuites pour créer des stickers pour WhatsApp et grâce à elle vous pourrez créer des stickers personnalisés pour WhatsApp rapidement et facilement et les partager avec vos amis via la plate-forme de messagerie bien connue.

SnapTik : pas de filigrane

SnapTik est une application gratuite qui vient d’arriver sur le Play Store avec laquelle vous pourrez télécharger toutes les vidéos TikTok que vous voulez sans filigrane de manière très simple.

À tel point que tout ce que vous avez à faire pour enregistrer une vidéo TikTok sans filigrane sur votre smartphone est d’ouvrir l’application officielle du réseau social populaire sur votre mobile, sélectionnez la vidéo que vous souhaitez télécharger, appuyez sur le bouton et choisissez SnapTik dans le menu de partage Android.

Convertisseur et créateur d’image en PDF

Une autre des nouvelles applications pour Android que vous devriez essayer est Image to PDF Converter & Maker, un outil pratique et gratuit qui vous permet de convertir des images et du texte en PDF, de gérer et de configurer les fichiers PDF résultants d’une manière très simple et de protéger le plus privés avec un mot de passe.

Image to PDF Converter & Maker est une application entièrement gratuite avec des publicités que vous pouvez télécharger à partir du lien direct vers Google Play que nous laissons ci-dessous.

Traducteur de la langue

Language Translator est une application de traduction complète avec laquelle tu peux rapidement et facilement traduire du texte, de l’audio et même des images dans n’importe quelle langue que tu ne connais pas.

Language Translator est compatible avec plus de 100 langues, parmi lesquelles l’français, le français, l’allemand, le chinois ou le japonais.

CleverType

CleverType est une application de clavier révolutionnaire pour Android basée sur ChatGPT qui vous permet d’améliorer la qualité de votre écriture, car elle corrige automatiquement toutes les fautes d’orthographe et vous donne la possibilité de changer le ton du texte en un ton plus formel ou informel selon le destinataire du message.

CleverType est une application entièrement gratuite, sans publicité ni achat intégré, que vous pouvez télécharger à partir du bouton que nous vous laissons sous ces lignes.

Photo Room – Éditeur d’arrière-plan

Photo Room est une application d’édition d’images gratuite avec laquelle vous pourrez supprimer des objets, des personnes et même l’arrière-plan d’une photo, ajuster manuellement le contraste, l’exposition et la luminosité d’une image, recadrer n’importe quelle photo et utiliser le flou des effets pour améliorer vos photographies.

Récupération de fichier MAX

MAX File Recovery est une application Android gratuite très utile qui vous permet de récupérer facilement des fichiers supprimés, de les stocker en toute sécurité, de rechercher des fichiers récupérables et de supprimer des fichiers inutiles.

Rencontres Whatsapp-Connect & Chat

Et nous terminons cette compilation avec WhatsApp Dating-Connect & Chat, une application de rencontres avec laquelle vous pouvez envoyer des messages vocaux et texte et passer des appels vocaux et vidéo via WhatsApp de manière beaucoup plus sécurisée.

Pour commencer à utiliser cette application, créez simplement votre profil, ajoutez quelques photos et demandez à l’autre personne de vous accepter afin que vous puissiez commencer à lui parler.

