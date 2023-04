Le camouflage parfait pour nous rendre invisibles : ils parviennent à mélanger des cellules humaines et de calmar

Une équipe scientifique a réussi à mélanger des cellules humaines et de calmar

Cela pourrait être le premier pas vers la technologie furtive

À ce jour, la seule façon de faire en sorte qu’un humain se fonde dans la masse jusqu’à ce qu’il disparaisse est la retouche photo. Nous pouvons même le faire avec une fonction Google Photos très cool qui nous permet de changer la couleur d’un objet avec une touche. Cependant, si ce que nous voulons, c’est le réaliser dans le monde réel… c’est pratiquement impossible. Du moins jusqu’à présent, puisqu’une équipe de scientifiques affirme être parvenue à obtenir les mêmes capacités de camouflage des céphalopodes dans les cellules de mammifères. Il ne s’agit pas d’une simple expérience, mais elle fournit de nombreuses informations sur les structures mobiles et la chimie qui les maintient ensemble et leur confère certaines propriétés.

Cela dit, nous allons voir quelles sont les capacités et les applications que cela peut avoir à l’avenir, et la valeur que cela peut nous apporter au quotidien.

La première étape vers la création du camouflage parfait

Généralement, certains céphalopodes sont capables de se camoufler grâce à des changements de teinte. Certains parviennent à se rendre translucides, atteignant une quasi-invisibilité. Comme celui que vous pouvez voir dans l’image qui dirige cette nouvelle. De cette façon, une équipe de chercheurs de l’Université de Californie à Irvine a émis l’hypothèse si cela peut être reproduit par des cellules humaines. Comme indiqué dans Urbantecno, maintenant le groupe de scientifiques dirigé par Alon Gorodetsky a fait des progrès surprenants et ils l’ont montré lors d’un congrès de l’American Chemical Society.

Les résultats sont assez excitants puisqu’ils ont non seulement réussi à mieux comprendre la biologie des céphalopodes, mais ils ont également pu reproduire ces transparences de peau de céphalopodes dans des cellules de mammifères, leur faisant avoir les mêmes caractéristiques. C’est un pas en avant sur une voie claire vers le transhumanisme et l’amélioration de la technologie de camouflage. En même temps, cela a permis aux scientifiques de mieux comprendre les types de cellules et leur fonctionnement.

Les cellules humaines aident les chercheurs à comprendre le camouflage des calmars – les chercheurs rapportent qu’ils ont reproduit la transparence accordable de certaines cellules de la peau des calmars dans des cellules de mammifères, qui peuvent être cultivées. En savoir plus via @AmerChemSociety https://t.co/LnM2zUYeF1 pic.twitter.com/Z0ID36N8B4 – Logiciel Firefinch (@firefinchsw) 6 avril 2023

Pendant des années, ils ont eu une idée claire de l’équipe de Gorodetsky : étudier les protéines qui rendent les cellules invisibles. Cependant, ils ont rapidement changé d’orientation lorsqu’ils ont eu une idée qui semblait absurde :

« Nous avons donc eu cette idée folle de voir si nous pouvions capturer certains aspects de la capacité des tissus cutanés des calmars à modifier la transparence dans les cultures de cellules humaines. »

Le cas est que cette technologie a finalement fonctionné, ils ont pu appliquer ces propriétés aux cellules humaines avec succès. Maintenant, pour l’instant, quelle serait l’application directe qui a cette fonction ? La vérité est que pour le moment, cela ne va pas nous rendre invisibles. Ce qu’il peut apporter, ce sont de nouvelles façons de trouver des cellules dans des cultures de laboratoire, la croissance mobile pourrait être mieux comprise et toutes ces évolutions qui fournissent beaucoup d’informations. Cependant, il a également été essentiel de comprendre à quoi ressemblent les cellules de céphalopodes, car jusqu’à présent, elles n’ont pas pu être cultivées avec succès en laboratoire. Par conséquent, la voie de ces enquêtes est assez ambitieuse.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :