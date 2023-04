Top 3 des smartphones haut de gamme à acheter en 2023

Vous recherchez un smartphone haut de gamme adapté à vos besoins et à votre budget ? Ne cherchez pas plus loin, car nous avons ce qu’il vous faut avec notre guide des meilleurs smartphones haut de gamme.

Il existe une multitude de modèles de smartphones haut de gamme disponibles sur le marché, chacun avec différents niveaux de sophistication et d’esthétique, mais tous compatibles avec la technologie 5G. Pour ceux qui ont un budget illimité, il existe d’innombrables options de différentes marques qui répondront parfaitement à leurs besoins.

Le top 3 des meilleurs smartphones haut de gamme que nous recommandons d’acheter en 2023

Si vous recherchez le smartphone le plus puissant disponible, nous avons compilé une liste des meilleurs smartphones haut de gamme actuellement sur le marché. Notre sélection comprend le Samsung Galaxy S23 Ultra, les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max d’Apple et le Google Pixel 7 Pro.

Samsung Galaxy S23 Ultra

Le Samsung Galaxy S23 Ultra est sans aucun doute le leader des téléphones Android ultra haut de gamme en 2023. C’est un téléphone joli, puissant et durable, ce qui en fait l’une des meilleures options pour tous ceux qui recherchent un téléphone premium avec un grand écran. . Le S23 Ultra a un look et des finitions haut de gamme dès le départ, ce qui en fait un excellent choix pour ceux qui recherchent un téléphone qui a l’air et se sent haut de gamme. Il est disponible en plusieurs couleurs originales, dont le vert, la lavande, le graphite et le crème, entre autres.

L’apparence du téléphone est très similaire à celle de son prédécesseur, le S22 Ultra, mais avec des bords plus arrondis qui permettent une meilleure prise en main. La grande dalle de 6,8 pouces du téléphone est protégée par Gorilla Glass Victus 2, ce qui le rend durable et résistant à la casse. Samsung a mis en place un panneau DYNAMIC Amoled x2 avec rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz, ce qui est une fonctionnalité impressionnante. Le seul bémol est que la fidélité des couleurs n’est pas forcément là par défaut, mais cela peut être facilement ajusté.

Le Galaxy S23 Ultra est alimenté par une nouvelle puce Snapdragon 8 Gen 2, ce qui en fait le téléphone le plus puissant du marché. Il est capable d’exécuter tous les jeux sans aucun problème de chauffage. La puce offre également une grande autonomie, l’une des meilleures sous Android. Vous pouvez facilement utiliser votre téléphone pendant deux voire trois jours sans avoir besoin de le recharger, ce qui est vraiment exceptionnel.

L’appareil photo du Galaxy S23 Ultra est très polyvalent et dispose de zooms x3 et x10 efficaces, d’un ultra grand angle en haut et d’une excellente stabilisation vidéo jusqu’à 8K. La partie logicielle est également impressionnante, avec une One UI au top, et les utilisateurs bénéficieront de quatre ans de mises à jour d’Android et de cinq ans de suivi.

Pour résumer, le Galaxy S23 Ultra est le meilleur smartphone haut de gamme disponible sur le marché. Cependant, si vous recherchez un smartphone plus compact et haut de gamme, le Galaxy S23 est un excellent choix. Il possède un écran de 6,1 pouces et la même puce Snapdragon 8 Gen 2, qui fournit une puissance à toute épreuve. Il a également une excellente autonomie de batterie, même s’il n’est peut-être pas aussi bon que son grand frère. L’appareil photo du S23 est également légèrement moins impressionnant que celui du S23 Ultra, mais il offre tout de même un beau score.

En conclusion, si vous recherchez le meilleur des meilleurs, le Galaxy S23 Ultra est le téléphone qu’il vous faut. C’est un véritable smartphone haut de gamme qui offre sur tous les fronts, de la conception et de la puissance à l’appareil photo et aux logiciels. Cependant, si vous recherchez quelque chose d’un peu plus compact, le Galaxy S23 est également un excellent choix à ne pas négliger.

Apple iPhone 14 Pro

Les Apple iPhone 14 Pro et 14 Pro Max sont arrivés, et ils sont assez impressionnants avec leurs nouvelles fonctionnalités. Comme pour les modèles de la génération précédente, l’iPhone 14 Pro se démarque du reste de la famille iPhone en raison de ses performances et de ses fonctionnalités supérieures. Le 14 Pro a subi quelques modifications, mais pas côté design. Les changements sont principalement sur l’écran et à l’intérieur du téléphone.

L’écran de 6,1 pouces est impeccable. Et il utilise une nouvelle dalle Super Retina XDR avec une définition légèrement supérieure à celle de l’iPhone 13 Pro. La fidélité colorimétrique est quasi parfaite. Et l’encoche a été remplacée par un mini centre de notification dynamique appelé Dynamic Island. Le volet photographie est toujours aussi réussi, avec un capteur téléobjectif de 12 mégapixels et un objectif principal de 48 mégapixels. Le zoom x2 généré par logiciel est très efficace, et le mode Action offre une excellente stabilisation. Ce nouveau modèle Pro fait partie des meilleurs smartphones photo actuellement disponibles.

Apple a présenté une nouvelle puce, l’A16 Bionic, qui a amélioré les performances et un meilleur contrôle du chauffage. Cette nouvelle puce est plus efficace que celle utilisée dans l’iPhone 13, avec des calculs d’IA améliorés. Cependant, il y a encore quelques inconvénients. La charge est trop lente, qu’elle soit filaire ou sans fil, et le poids du téléphone est un peu difficile à oublier lorsqu’on le tient en main. Malgré ces inconvénients, l’Apple iPhone 14 Pro est une amélioration significative par rapport à son prédécesseur.

Si vous préférez un écran plus grand, l’iPhone 14 Pro Max est l’option parfaite. Il a les mêmes performances et fonctionnalités que le 14 Pro mais est livré avec un immense écran de 6,7 pouces. La durée de vie de la batterie du téléphone est impressionnante, ce qui en fait un excellent choix pour ceux qui ont besoin d’un téléphone qui peut durer toute la journée. Cependant, son prix est élevé et les consommateurs doivent être prêts à payer pour les fonctionnalités supplémentaires.

Dans l’ensemble, les Apple iPhone 14 Pro et 14 Pro Max sont d’excellents smartphones qui offrent des améliorations significatives par rapport à leurs prédécesseurs. Cependant, l’augmentation des prix peut être un problème pour certains consommateurs. Si vous êtes prêt à payer le prix fort, les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max valent la peine d’être considérés.

Google Pixel 7 Pro

Google a récemment lancé le Pixel 7 Pro, qui est une mise à niveau de son précédent smartphone haut de gamme, le Pixel 6 Pro. Ce téléphone offre une expérience purement Android, connue sous le nom de « Pixel Experience », et bénéficie d’un design unique. Bien que le design ait légèrement évolué par rapport à son prédécesseur, le Pixel 7 Pro est doté d’une barre d’objectif en métal au lieu de verre.

L’écran du téléphone est également impressionnant, avec un écran AMOLED de 6,7 pouces qui offre une expérience visuelle de haute qualité. L’écran coche toutes les cases, notamment en termes de luminosité maximale, avec une cote de 1331 cd/m² en HDR. De plus, le téléphone dispose d’un taux de rafraîchissement adaptatif allant de 10 à 120 Hz, garantissant que l’affichage est toujours fluide et réactif.

Le Pixel 7 Pro fonctionne sur le Tensor G2, qui est la deuxième itération du SoC fabriqué par Google. Ce n’est pas la puce la plus rapide du marché, mais elle offre un système fluide et réactif, idéal pour une utilisation quotidienne. Le Pixel 7 Pro n’est peut-être pas adapté aux jeux dédiés, mais il peut toujours exécuter confortablement des jeux comme Fortnite ou Genshin Impact.

La force de Google réside dans l’IA, en particulier dans le département appareil photo du Pixel 7 Pro. Le téléphone dispose de trois capteurs. 50 MP pour le grand angle, 12 MP pour l’ultra grand angle et 48 MP pour le téléobjectif. Associés aux algorithmes de Google, ils produisent des images exceptionnelles. La dernière technologie du téléphone est Super Res Zoom. Il utilise l’apprentissage automatique pour produire un zoom logiciel jusqu’à x30 sans sacrifier la qualité d’image.

La durée de vie de la batterie du Pixel 7 Pro est également remarquable, avec une capacité standard de 5 000 mAh. Le téléphone peut durer un jour et demi avec une utilisation régulière, et jusqu’à deux jours s’il est utilisé avec parcimonie. Cependant, le chargement du téléphone est extrêmement lent, prenant jusqu’à deux heures pour atteindre 100 % de charge.

Dans l’ensemble, le Pixel 7 Pro est une mise à niveau digne de son prédécesseur. Offrant une expérience Android pure, un affichage impressionnant et des performances de caméra exceptionnelles. Bien que ce ne soit peut-être pas le téléphone le plus rapide du marché, c’est une excellente option pour tous ceux qui apprécient un appareil photo de haute qualité et une expérience utilisateur fluide.

À noter : OnePlus 11

La marque OnePlus revient sur le marché des smartphones haut de gamme avec son dernier modèle, le OnePlus 11. De nombreux passionnés de technologie s’intéressent à cet appareil. Il possède des caractéristiques impressionnantes qui combinent puissance, performances et qualité supérieure. OnePlus est revenu à ses racines en se concentrant sur la fourniture d’un appareil avec des spécifications de premier ordre. Il peut rivaliser avec les autres smartphones haut de gamme du marché.

L’une des caractéristiques les plus remarquables du OnePlus 11 est son utilisation de la puce Snapdragon 8 Gen 2. Il est associé à au moins 8 Go de mémoire RAM. Cette combinaison permet un multitâche transparent et la possibilité d’exécuter des jeux mobiles exigeants sans aucun problème de décalage ou de surchauffe. Le logiciel OxygenOS est connu pour ses options de personnalisation. Il offre un large éventail d’options pour personnaliser l’appareil. Cela améliore encore l’expérience utilisateur.

En termes de design, le OnePlus 11 est un plaisir à tenir et à utiliser. Avec des matériaux de haute qualité et un design élégant. L’écran Super AMOLED de 6,7 pouces est un autre point fort de l’appareil, offrant une excellente luminosité et des couleurs précises. La durée de vie de la batterie du OnePlus 11 est également impressionnante, capable de durer jusqu’à deux jours avec une utilisation polyvalente. De plus, le téléphone dispose d’une charge rapide de 100 W, permettant aux utilisateurs de recharger rapidement jusqu’à 100 %.

Malgré ces caractéristiques impressionnantes, le OnePlus 11 présente quelques inconvénients dont les utilisateurs doivent être conscients. L’appareil photo de cet appareil a des performances moyennes, même avec un partenariat avec Hasselblad. Les objectifs grand-angle et ultra-grand-angle sont particulièrement problématiques. Cependant, cette critique s’applique principalement au marché de la photographie haut de gamme.

Verdict

A la recherche du meilleur smartphone haut de gamme en 2023 ? Découvrez le Samsung Galaxy S23 Ultra, Apple iPhone 14 Pro et 14 Pro Max ou Google Pixel 7 Pro. Ils regorgent de fonctionnalités et de technologies de pointe. Vous ne serez pas déçu !

