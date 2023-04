3 mobiles Xiaomi que je recommande si vous recherchez la meilleure batterie : ils ont beaucoup de qualité et de grandes remises

Profitez de deux jours d’autonomie sans problème avec ces téléphones Xiaomi que nous vous recommandons. De plus, leur prix baisse déjà beaucoup.

Ces mobiles Xiaomi atteignent deux jours d’autonomie sans problème, ils ont beaucoup de batterie.

Lors du choix d’un nouveau mobile, il est possible que vous donniez une priorité particulière à la section batterie si vous n’aimez pas dépendre de temps en temps du chargeur. Si tel est le cas, nous vous proposons 3 recommandations axées sur le catalogue Xiaomi. Plus précisément, il y a 3 mobiles de la firme qui ont une batterie si grosse qu’ils atteignent deux jours d’autonomie sans trop de problèmes. De plus, ils supportent des charges rapides très puissantes, qui vous permettront de recharger complètement la batterie en quelques minutes seulement.

Ces téléphones Xiaomi ont également de la qualité dans le reste des sections, dans leurs fiches techniques on trouve de très bons écrans, des caméras avancées et de bons processeurs. Un autre aspect qui nous amène à la recommandation de ces 3 modèles est qu’ils bénéficient de remises importantes qui vous permettent de les acheter beaucoup moins cher aujourd’hui. Sans plus tarder, voyons quels sont les 3 téléphones Xiaomi que nous recommandons si vous recherchez la meilleure batterie.

POCO X4 GT

L’analyse du POCO X4 GT nous a permis de voir de première main comment fonctionne sa batterie d’une capacité de 5 080 mAh. En pratique, il est facile d’atteindre une journée et demie d’autonomie avec une utilisation normale. Si vous êtes plus exigeant, vous arriverez toujours à la fin de la journée sans avoir besoin du chargeur. Une autre bonne nouvelle est que, lorsqu’il sera temps de passer par le chargeur, ce sera pour un peu plus d’une demi-heure grâce à la charge rapide brutale de 67W. Le chargeur est inclus, vous n’aurez pas à l’acheter séparément.

Une grande partie de la responsabilité de la bonne autonomie du POCO X4 GT incombe au très efficace processeur MediaTek Dimensity 8100. De plus, cette puce offre des performances très puissantes, elle peut exécuter n’importe quelle application en douceur. A cela on ajoute que le terminal embarque un écran Full HD+ 144 hertz, il est très fluide, et un appareil photo principal de 64 mégapixels qui prend de très bonnes photos.

En bref, le POCO X4 GT est l’un des téléphones avec le meilleur rapport qualité-prix, c’est pourquoi c’est un si bon achat si vous voulez dépenser entre 300 et 400 euros. Ce smartphone démarre à l’origine à 379,99 euros en version 8 Go + 128 Go, mais vous pouvez l’acheter moins cher sur Amazon, AliExpress et MediaMarkt.

POCO X4 GT

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G

Si vous recherchez un mobile Xiaomi avec une bonne batterie, le Redmi Note 11 Pro 5G est un excellent achat tant pour son autonomie que pour sa charge rapide. Tout d’abord, il monte une batterie de 5 000 mAh qui atteint parfaitement deux jours d’utilisation, comme nous l’avons vérifié à la première personne dans notre analyse du Redmi Note 11 Pro 5G. Quand il est temps de passer par le chargeur, en seulement 34 minutes, il atteint 100 % grâce à la charge rapide de 67 W, avec le chargeur inclus dans la boîte.

Parmi les points forts de ce smartphone figure également la qualité de son écran AMOLED de 6,67 pouces, avec des couleurs vives, des niveaux de luminosité, et la fluidité apportée par le 120 hertz. De plus, l’appareil photo de 108 mégapixels développé par Samsung et situé à l’arrière capture des photos de haute qualité. D’autre part, sa connectivité 5G se démarque également, il fait partie des meilleurs téléphones Xiaomi avec 5G que vous pouvez acheter.

La bonne chose à propos de ce Redmi Note 11 Pro 5G est que, comme un certain temps s’est écoulé depuis son lancement, vous pouvez désormais l’acheter avec des remises qui dépassent les 100 euros. Les meilleures offres sont actuellement dans la boutique officielle Xiaomi, mais elle a aussi généralement un très bon prix sur Amazon, dans PcComponentes et dans MediaMarkt.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G

Xiaomi Redmi Note 11

Dans le cas où votre budget est inférieur à 200 euros, avec l’achat du Xiaomi Redmi Note 11 vous aurez raison. C’est l’un des meilleurs mobiles bon marché du moment et dispose d’une batterie de 5 000 mAh qui atteint des jours d’utilisation, l’autonomie est donc l’un de ses points forts. Attention, malgré son prix abordable, il ne renonce pas à avoir une charge rapide de 33W qui nous permet de le recharger complètement en seulement une heure.

Xiaomi Redmi Note 11

Dans l’analyse du Redmi Note 11, nous avons également vérifié qu’il dispose d’un écran AMOLED de haute qualité pour son prix, avec la caractéristique exceptionnelle du taux de rafraîchissement de 90 hertz. Le processeur qui fonctionne à l’intérieur est le Qualcomm Snapdragon 680, qui peut effectuer des tâches de base sans problème. Enfin, l’appareil photo principal de 50 mégapixels prend de bonnes photos lorsque la lumière est bonne. Si vous en avez besoin, vous pouvez étendre son stockage avec une carte microSD.

Ce Redmi Note 11 tombe généralement en dessous de 200 euros dans la version avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage, avec laquelle vous vous assurez beaucoup de mémoire. Vous pouvez l’obtenir sur Amazon, dans la boutique officielle Xiaomi, chez PcComponentes et chez MediaMarkt. Comme vous pouvez le voir, vous avez le choix entre de nombreux stores, tous avec de bonnes réductions.

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :