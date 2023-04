Cinq astuces pour Gboard que vous ne connaissiez probablement pas : devenez un expert du clavier Google avec votre mobile Xiaomi

Sans aucun doute, le clavier Google également connu sous le nom de Gboard est l’un des claviers les plus utilisés par tous les utilisateurs sur les téléphones Android. Cet outil nous offre une quantité brutale de fonctions super intéressantes qui nous donneront la possibilité de faire passer notre productivité au niveau supérieur.

Pour cette raison, dans cet article, nous allons vous parler des cinq principales astuces à ne pas manquer si vous utilisez cette application quotidiennement, toutes axées sur le fait de ne pas avoir à ouvrir d’autres outils tiers pour effectuer des tâches de base et cela améliorez beaucoup l’utilisation de votre mobile au quotidien.

Le Google translate intégré et sans avoir à quitter la conversation

Vous êtes sûrement nombreux à utiliser l’application de traduction Google pour pouvoir traduire n’importe quel type de texte dans votre langue maternelle, mais il est quelque peu gênant de devoir accéder à l’application chaque fois que nous voulons l’utiliser, surtout si nous prenons en compte compte que nous pouvons le déployer à partir du clavier Google.

De plus, la façon de le faire est très simple, car nous n’aurons qu’à faire ce qui suit:

Ouvrir le clavier Google

Cliquez sur les trois points que vous trouverez juste au-dessus des lettres

Maintenant, cliquez simplement sur l’option « Traducteur »

Changez la langue du clavier aussi facilement

Comme vous le savez déjà, selon la langue que vous utilisez, vous aurez des caractères spécifiques et même une disposition de clavier différente. Par conséquent, si vous parlez différentes langues, il est préférable d’en configurer plusieurs pour pouvoir basculer rapidement de l’une à l’autre.

Pour pouvoir le faire, vous devrez simplement maintenir enfoncée la barre d’espace du clavier et cliquer sur « Paramètres de langue » pour ajouter celui que vous voulez facilement. Si vous l’avez déjà configuré, cliquez simplement sur la langue que vous souhaitez définir et le clavier s’adaptera automatiquement.

Le mode à une main est également sur le clavier Google

Souvent, nous ne pouvons utiliser le clavier que d’une seule main, il est donc important que nous puissions avoir une taille plus compacte pour pouvoir le faire plus confortablement. Heureusement, l’utilisation de ce clavier réduit est très facile grâce à Google qui s’adapte à vos besoins à tout moment.

De plus, la façon d’activer ce mode est très simple, puisque vous n’aurez qu’à faire ce qui suit :

Ouvrir le clavier Google

Cliquez sur les trois points que vous trouverez juste au-dessus des lettres

Maintenant, cliquez simplement sur l’option « Une main »

Si vous manquez plus d’emojis, Google a la solution

Nous sommes sûrs que vous utilisez quotidiennement les emojis dans vos conversations. En fait, des applications comme WhatsApp disposent d’un grand nombre de ces types de ressources, mais peut-être que vous manquez d’en avoir quelques-unes de plus à partager avec votre famille ou vos amis.

Si tel est votre cas, sachez qu’en bas du clavier de Google vous aurez une section emoji disponible dans laquelle vous en aurez un grand nombre, dont beaucoup que l’on ne trouve pas nativement dans les applications de messagerie.

Un presse-papiers qui va bien au-delà du copier-coller d’éléments

Pour finir, nous allons partager avec vous l’une des fonctions que nous aimons le plus du clavier Google, et qui n’est autre que l’utilisation de son presse-papier étendu qui nous permettra non seulement de coller le dernier message que nous avons copié, mais aussi nous aurons une liste historique de tous ceux que nous avons précédemment copiés.

En fait, comme vous pouvez le voir sur l’image, cela fonctionne comme un historique des messages copiés, que nous pourrons sélectionner d’une manière extrêmement simple sans avoir à rechercher le texte ou le message spécifique que nous voulons coller dans la conversation .

