Tout sur les caméras du Xiaomi 13 : ça vaut le coup ?

Nous analysons en profondeur le comportement des caméras Xiaomi 13 afin que vous connaissiez leurs forces et leurs faiblesses.

La section photographique du Xiaomi 13 a été développée par la société LEICA // Image : Urban Tecno.

Le Xiaomi 13 est passé par le tableau d’analyse de nos confrères d’Urban Tecno, qui en ont profité pour tester au maximum les différentes caméras de ce terminal. La photographie est l’une de ses sections les plus fortes, puisqu’elle est signée ni plus ni moins que la société LEICA, avec une grande réputation dans le monde des appareils photo. Sur la base du travail des gars d’Urban Tecno, dans cet article, nous vous disons tout ce que vous devez savoir sur les caméras Xiaomi 13.

Tout d’abord, il convient de noter qu’il dispose de trois caméras à l’arrière dirigées par un capteur Sony IMX766 de 50 mégapixels. On aime la polyvalence du système, puisqu’il embarque un capteur ultra grand-angle et un téléobjectif. En ce qui concerne la caméra frontale, elle est située dans le trou de l’écran et mesure 32 mégapixels. Si ce qui vous inquiète, c’est l’enregistrement vidéo, ne vous inquiétez pas, la caméra arrière atteint une résolution de 8K.

C’est la théorie des caméras Xiaomi 13, il est maintenant temps de vérifier comment elles se comportent dans la pratique.

chambre principale

La monture Xiaomi 13 utilise un capteur Sony IMX766 de 50 mégapixels comme caméra principale à l’arrière, avec une ouverture f/1.8 et un stabilisateur optique. Dans des conditions normales, cet appareil photo offre de très bonnes images, similaires même à celles captées par le Xiaomi 13 Pro.

De jour, les photos du Xiaomi 13 ont une très bonne plage dynamique, avec un excellent rendu des couleurs. À la tombée de la nuit et dans d’autres situations d’éclairage difficiles, le bon travail effectué par cette caméra principale est maintenu. Il convient de mentionner que les photos de nuit ne sont pas aussi bonnes que sur le Xiaomi 13 Pro, mais la qualité reste acceptable compte tenu de son prix inférieur.

caméra téléobjectif

Le deuxième appareil photo du Xiaomi 13 est un téléobjectif de 10 mégapixels avec une ouverture f/2.0, une distance focale équivalente de 75 mm et une stabilisation optique de l’image. Selon les tests d’Urban Tecno, cette caméra fonctionne bien de jour comme de nuit. La qualité des images de jour brille un peu plus, avec un niveau de détail élevé et une bonne représentation des couleurs.

Ce capteur téléobjectif obtient également de bons résultats lors de l’utilisation du mode portrait, en particulier lors de l’interprétation de la profondeur et du flou de l’arrière-plan. Par conséquent, la conclusion est que son travail est à la hauteur de ce que l’on pourrait attendre d’un mobile haut de gamme.

caméra ultra grand angle

La dernière des trois caméras arrière est un ultra grand-angle de 12 mégapixels avec une ouverture f/2,2 et une distance focale équivalente de 15 millimètres. La qualité de ce capteur est inférieure à celle de ses compagnons à l’arrière, étant le plus faible de tous en termes de performances.

Lorsque nous l’utilisons pour prendre des photos de jour et avec un bon éclairage, la qualité des images est acceptable, mais pas exceptionnelle. En fait, les différences entre les photos capturées par l’ultra grand angle et par la principale sont perceptibles, celles de la première ont une plage dynamique, une netteté et une interprétation des couleurs moins bonnes.

Ces différences sont encore plus sensibles lorsque la nuit tombe, puisque les photos de nuit obtenues par l’ultra grand-angle n’ont pas le niveau d’un téléphone à 1000 euros. C’est un capteur qui peut être utilisé pour prendre des photos correctes, mais qui devrait être supérieur compte tenu du prix du smartphone.

Caméra frontale

La caméra frontale du Xiaomi 13 est de 32 mégapixels avec une ouverture f/2.0 et, encore une fois, sa qualité dépend de l’heure à laquelle nous l’utilisons. De jour, les résultats obtenus par cet objectif sont plutôt bons, même quand on les fait à contre-jour ou qu’on utilise le zoom. La netteté des photos est bonne, tout comme les couleurs et la plage dynamique.

Encore une fois, la qualité des images varie selon qu’elles sont capturées à l’intérieur ou la nuit. À certaines occasions, nous voyons comment les photos perdent un niveau de détail, elles ont un certain niveau d’amélioration. Par conséquent, la conclusion est que cette caméra frontale n’est pas au niveau des meilleurs mobiles du marché lorsque nous l’utilisons la nuit.

Enregistrement video

Les options d’enregistrement vidéo avec le Xiaomi 13 sont très larges, de la résolution 8K à 24 ips à la HD 720p à 30 ips. Cependant, le mode le plus utilisé est le 4K à 60 images par seconde, avec lequel on obtient des vidéos de très, très bonne qualité tant au niveau de la netteté, des couleurs que de la stabilisation. Bien sûr, cette qualité diminue lorsque la vidéo est de nuit, ce qui sépare le Xiaomi 13 des mobiles les plus avancés du marché.

L’enregistrement vidéo avec la caméra frontale est également correct, avec un bon niveau de détails et de stabilisation. Le problème avec cet objectif, cependant, est que l’enregistrement est limité à 1080p à 30fps, ce qui nous semble être un énorme défaut alors qu’il pourrait tout aussi bien enregistrer en 4K.

Conclusions des caméras Xiaomi 13

Le Xiaomi 13 est un mobile compact avec des caméras qui n’atteignent pas le niveau des mobiles de 1 400-1 500 euros, les coupes sont perceptibles. Nous avons déjà vu que la qualité de la caméra principale est très bonne, de jour comme de nuit. Les vidéos obtenues par cet objectif ont également de la qualité, même si celle-ci décline lorsque la nuit tombe. De plus, les performances du téléobjectif sont bonnes, une longueur d’avance sur l’ultra-large.

Xiaomi 13

En ce qui concerne la caméra frontale, nous avons déjà vu que ses photos sont bonnes pendant la journée, même si c’est un autre capteur qui est faible dans la section nuit. De plus, on voit que l’enregistrement avec cette caméra est limité. En bref, le Xiaomi 13 dispose d’une section photographique qui fonctionne bien en général, mais n’est pas l’option la plus appropriée si vous recherchez la meilleure qualité du marché en matière de photos et de vidéos.

