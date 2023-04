Nous savons tous à quel point il est triste de supprimer une photo par accident, nous venons donc à votre aide et vous recommandons quelques outils utiles que vous pouvez utiliser aujourd’hui.

Essayez certaines de ces applications pour redonner vie aux images que vous avez supprimées par erreur

Récupérer des photos supprimées par erreur de votre mobile Android est possible si vous savez comment faire. Par conséquent, dans cet article, nous allons vous montrer les 7 meilleures applications Android pour récupérer des photos supprimées. Parce que tout le monde a un accident et personne n’aime voir comment ces images bien-aimées finissent par se perdre comme des larmes sous la pluie.

Avant de commencer avec la liste, nous devons vous dire que, bien que dans le Play Store, vous voyez un grand nombre d’applications qui promettent de récupérer des images supprimées, peu finissent par remplir leur mission. Ce sont les meilleurs, d’après ce que j’ai lu dans les commentaires et les critiques d’eux.

Ce sont les cinq meilleures applications Android pour récupérer des photos supprimées. Nous vous invitons à les essayer tous et à rester avec celui qui vous convainc le plus.

photos google

Oui, l’application Google Photos vous donne la possibilité de récupérer ces photos supprimées de manière extrêmement simple. Et c’est que vous n’avez qu’à entrer dans la corbeille de l’application elle-même, qui se trouve dans la section Bibliothèque.

Dans cette section, toutes les photos supprimées dans l’application Google Photos seront stockées et y seront enregistrées pendant quelques mois ou un seul mois, selon que l’image avait ou non une copie de sauvegarde, respectivement. L’application Google Photos est généralement livrée par défaut sur les terminaux Android, mais si vous ne l’avez pas, vous pouvez la télécharger gratuitement sur le Play Store.

DiskDiggerComment

L’une des applications de récupération de photos Android les plus efficaces du Play Store. Mais il a un gros inconvénient, c’est qu’il ne ramènera pas les photos à une image réelle à moins que vous ne passiez par la case. Les images qu’il récupérera seront affichées sous forme de vignettes. Si l’application parvient à restituer cette image que vous aimez tant et que vous avez accidentellement supprimée, vous devriez peut-être payer la licence à vie pour 15 euros.

poubelle

Une autre très bonne option pour récupérer des photos supprimées sur votre mobile Android, bien qu’elle ait aussi un inconvénient : vous devez avoir l’application installée pour récupérer la photo. Il n’est pas valable si vous souhaitez récupérer la photo puis installer l’application. L’objectif de Dumpster est que vous ayez une corbeille sur votre mobile comme celle que vous avez déjà dans Windows : de cette façon vous vous assurez, à partir du moment où vous l’installez, que vous ne perdez plus de photos. C’est une application gratuite que vous pouvez obtenir dans le Play Store.

récupérer des photos supprimées

Une application développée par GreatStuffApps et qui a de nombreux téléchargements et des critiques positives des utilisateurs. Les photos supprimées apparaîtront classées par dossiers et vous pourrez les prévisualiser confortablement afin qu’il vous soit plus facile de récupérer une image spécifique.

Poubelle – Tout restaurer

Une application similaire à Dumpster, puisqu’elle créera une corbeille sur votre téléphone pour vous aider à récupérer non seulement des photos supprimées, mais également d’autres fichiers et documents tels que des vidéos, des audios, des gifs animés, des stickers, etc. Bien sûr, si vous ne voulez pas avoir à endurer les pubs, il faudra passer par la case. Et rappelez-vous que vous devez avoir installé l’application pour récupérer ce qui a été supprimé.

récupérer

Une autre application hautement recommandée pour récupérer des fichiers supprimés sur votre téléphone. De nombreux utilisateurs commentent qu’ils devaient évaluer l’application avant de savoir si cela fonctionnait : c’est une exigence que Recuva demande pour fonctionner. Cependant, malgré le fait que les utilisateurs aient déclaré que si cela ne fonctionnait pas, ils baisseraient la note, leurs avis conservent les cinq étoiles, ce qui est sans aucun doute un très bon signe.

Récupérer des photos supprimées

Cette application développée par le studio SoftSoluLabs promet de récupérer les photos supprimées et a de nombreuses critiques positives. Cependant, certains utilisateurs affirment que le dossier « Photos supprimées » créé par l’application pour renvoyer les images est toujours vide malgré la réussite de l’opération. Cependant, il s’agit d’une application gratuite que nous pouvons essayer sans obligation, donc cela vaut peut-être la peine d’y jeter un coup d’œil.

