Votre mobile Samsung cache une fonction secrète pour créer des vidéos avec vos photos : vous pouvez donc l’activer

Si vous ne savez pas comment éditer des « bobines » Instagram et des vidéos TikTok avec vos photos préférées, utilisez cette astuce pour que votre mobile Samsung les fasse pour vous.

Les téléphones Samsung ont un outil secret qui crée des vidéos avec vos photos préférées // Image : Urban Tecno.

Votre mobile Samsung cache une fonction secrète qui vous permet de créer automatiquement des vidéos avec vos photos préférées. Si vous n’êtes pas particulièrement doué pour éditer des vidéos pour les Reels Instagram et TikTok, vous adorerez cet outil. Avec lui, vous pouvez faire un résumé avec les meilleurs moments de l’année, une compilation du voyage dont vous venez de rentrer ou rassembler les souvenirs préférés que vous avez avec vos amis sans avoir besoin de connaissances d’édition.

Pour profiter de cette fonctionnalité, il vous suffit de sélectionner les photos que vous souhaitez voir apparaître dans la vidéo. Plus tard, vous pourrez choisir la musique avec laquelle vous souhaitez la personnaliser et même changer son apparence en choisissant entre différents filtres. Sans aucun doute, c’est l’une des fonctionnalités les plus utiles de One UI, la couche de personnalisation de Samsung, voyons comment vous pouvez l’utiliser.

Comment créer des vidéos avec vos photos préférées sur votre mobile Samsung

Si vous souhaitez créer des vidéos avec vos photos préférées, mais que l’édition n’est pas votre fort, les téléphones Samsung disposent d’une fonction qui vous sera particulièrement utile. Fondamentalement, cet outil est utilisé pour créer des vidéos simples avec les photos que vous choisissez. Attention, vous avez un certain pouvoir de décision dans le résultat final, puisque vous pouvez choisir entre différents sons et filtres pour personnaliser la vidéo.

Au lieu de vidéo, Samsung l’appelle « Story » dans le style d’Instagram. La vérité est que c’est un outil très utile pour les réseaux sociaux, car il vous permet de créer des vidéos de compilation de vos meilleures photos que vous pourrez ensuite publier sous forme de « bobine » sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook ou partager via les états WhatsApp. . Cette fonction est intégrée à la galerie de votre mobile Samsung et voici comment elle s’utilise :

Ouvrez l’application de la galerie. Entrez dans la section « Histoires », dans la barre en bas à droite. Appuyez sur le bouton à trois points en haut à droite, puis sur « Créer une histoire ». Entrez le nom de l’histoire que vous allez créer. Sélectionnez les images qui apparaîtront dans la vidéo et appuyez sur le bouton « Terminé » pour terminer.

En suivant ces étapes, vous pourrez voir comment la vidéo réalisée avec vos images s’est avérée. Si cela semble trop simple, vous pouvez lui donner plus de contenu en appuyant sur le bouton à trois points en haut à gauche et en entrant dans la fonction de montage vidéo. Comme nous l’avons mentionné précédemment, vous pouvez ajouter une musique de fond, modifier l’apparence avec différents filtres et même personnaliser le texte du titre qui apparaît au début.

Les options d’édition sont très simples, mais utiles pour améliorer la vidéo créée par notre mobile Samsung. Avec cette astuce simple, vous pouvez créer un résumé avec les meilleurs moments de l’année, le voyage que vous venez de faire ou une fête entre amis. Vous n’aurez pas à passer beaucoup de temps dessus, vous avez déjà vu que la fonction le fait automatiquement.

