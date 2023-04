Les courses tout-terrain à leur meilleur : découvrez les 5 véhicules les plus rapides de GTA Online

Nous savons que la plupart des fans de GTA Online aiment le Karin Boor, le dernier véhicule tout-terrain. C’est assez rapide. Mais ce n’est pas l’un des cinq véhicules les plus rapides de sa catégorie. Nous avons donc décidé de faire des recherches pour trouver les alternatives les plus rapides pour les joueurs. Il s’avère que nos amis de sportskeeda ont déjà fait un excellent travail et compilé une liste des véhicules tout-terrain les plus rapides de GTA Online.

Lisez aussi: La dernière promotion de Gta Online propose des objets rares que vous ne voudrez pas laisser passer

Gardez simplement à l’esprit que les statistiques de l’article peuvent différer de celles d’autres sources en raison de la façon dont la vitesse de pointe est mesurée.

Cinquième : Maxwell Vagrant

Vitesse de pointe : 122,50 mph (197,14 km/h)

Le Maxwell Vagrant est le véhicule tout-terrain non moto et non Arena War le plus rapide de GTA Online. À 2 214 000 $ (1 660 500 $ au prix du commerce), c’est assez cher. Il faut également noter que c’est beaucoup plus que la plupart des autres véhicules.

Malgré cela, le Maxwell Vagrant a une vitesse et une accélération maximales, ce qui en fait l’une des meilleures alternatives de course de sa catégorie. En fin de compte, c’est quelque chose que les fans de course devraient envisager d’acheter.

Quatrième : Declasse Arena War Brutus

Vitesse maximale : 198,75 km/h (123,5 mph)

La Declasse Arena War Brutus n’est disponible que dans les courses Arena War. Mais c’est le quatrième véhicule tout-terrain le plus rapide de GTA Online. De plus, cela coûte un bras et une jambe.

Le Declasse Arena War Brutus est également blindé et armé d’une variété d’armes. C’est une très bonne voiture, bien qu’elle soit principalement limitée à Arena War et Freemode.

Troisième : Nagasaki BF400

Vitesse maximale : 220,48 km/h (137 mph)

Le Nagasaki BF400 coûte moins de 95 000 $. Nous recommandons aux coureurs tout-terrain de GTA Online d’acheter ce vélo car il est l’un des plus rapides en termes de vitesse de pointe et de temps au tour. Il a également une suspension solide, ce qui l’aide à gérer les terrains difficiles et les sauts d’atterrissage. À titre de référence, la plupart de ses concurrents coûtent bien plus d’un million de dollars.

Deuxième : Maibatsu Manchez Scout C

Vitesse maximale : 221,69 km/h (137,75 mph)

Vous ne pouvez pas courir sur le Manchez Scout C. Le modèle sur lequel il est basé est un véhicule tout-terrain. Pour cette raison, le Maibatsu Manchez Scout C a fait la coupe. Terminez toutes les quêtes de première dose avec le Brickade 6 × 6 pour le gagner gratuitement dans GTA Online.

La mission principale du Maibatsu Manchez Scout C est d’effectuer des livraisons pour les missions Acid Lab Sell. Acid Labs sont des entreprises rentables, il est donc agréable d’avoir un camion de livraison rapide.

Premier : Maibatsu Manchez Scout

Vitesse maximale : 224,91 km/h (139,75 mph)

Le Maibatsu Manchez Scout est assez bon marché (seulement 225 000 $). Mais il a atterri en première position de cette liste en raison de sa vitesse de pointe. Avec une vitesse de pointe de 139,75 mph, c’est le véhicule tout-terrain le plus rapide de GTA Online. Cependant, nous devons également noter que sa maniabilité et son accélération ne sont pas aussi bonnes que certaines des autres options, les joueurs expérimentés qui peuvent maintenir sa vitesse de pointe massive peuvent facilement conserver une avance.

Emballer

Les véhicules tout-terrain sont un choix populaire dans GTA Online pour les joueurs qui aiment explorer le vaste terrain du jeu et se livrer à diverses activités telles que les courses tout-terrain et les cambriolages. Ces véhicules sont conçus pour fonctionner efficacement sur des terrains accidentés et dans des situations difficiles telles que la boue, la neige et les pentes abruptes. Ils sont de toutes formes et de toutes tailles, des camions et VUS robustes aux motos hors route et buggys des dunes. Le Maxwell Vagrant, le Declasse Arena War Brutus, le Nagasaki BF400, le Maibatsu Manchez Scout C, le Maibatsu Manchez Scout font partie des véhicules tout-terrain les plus populaires de GTA Online. Pour améliorer leurs performances et leur apparence, ces véhicules peuvent également être personnalisés avec une variété d’améliorations telles qu’une suspension améliorée, un réglage du moteur et des travaux de peinture personnalisés.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine