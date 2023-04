Ce fond d’écran en direct cool apporte un paysage qui change tout au long de la journée sur votre écran d’accueil

Avoir un fond d’écran animé est possible grâce à cette belle application.

Cette appli est vraiment sympa

Il existe de nombreuses applications de fond d’écran, chacune avec des fonctions très différentes. Les plus courantes sont généralement les applications dans lesquelles nous pouvons télécharger des images haute résolution pour nos fonds d’écran. Cependant, ce n’est pas toujours le cas, car il existe généralement des options très intéressantes dans lesquelles l’idée est revisitée pour la rendre encore plus originale et unique. C’est le cas de Chill Live Wallpaper Project, qui vise à créer un fond d’écran animé qui change tout au long de la journée d’une manière très originale qui fait plaisir à voir.

C’est définitivement une option à prendre en compte si vous êtes adepte de la personnalisation sur Android. Malheureusement, il n’est pas disponible pour iPhone, mais il existe également des options d’applications avec des fonds d’écran animés pour iPhone.

C’est le projet Chill Live Wallpaper

Changer le fond d’écran est quelque chose de simple et que nous faisons tous avec une relative régularité. Ce n’est pas pour moins, car les mobiles sont les appareils technologiques que nous utilisons le plus en fin de journée et cela nous oblige à toujours les avoir prêts pour que nous nous sentions à l’aise avec eux.

Chill Live Wallpaper Project est une excellente alternative pour nous d’avoir un fond d’écran en constante évolution. Il est très facile à installer et nous permet d’en profiter sans aucun problème. De plus, c’est l’une de ces applications qui ont les tons très bien dosés pour le rendre très relaxant à regarder l’écran, car elle cherche avant tout à avoir cette touche « froide » que son nom l’indique. C’est une application parfaite pour ceux qui changent constamment de fond d’écran, car elle offre des qualités très intéressantes.

Bien sûr, l’application vient de sortir et n’a pas encore eu beaucoup de téléchargements, nous ne pouvons donc pas faire confiance aux notes. Cependant, l’application est fiable et ne prend pas d’autorisations inappropriées de votre système d’exploitation Android, nous pouvons donc nous sentir en sécurité lors du téléchargement.

L’application n’est pas très difficile. Installez-le simplement et nous pouvons commencer à en profiter.

Il offre un fond assez relaxant, avec de belles finitions et un style très sympathique que les fans du minimaliste vont adorer.

Il a un très joli style, les couleurs sont douces et ne gênent pas les yeux.

Il est recommandé de le combiner avec un pack d’icônes qui nous permet également une personnalisation intéressante et minimaliste.

C’est une application parfaite pour ceux qui aiment bricoler avec leur téléphone portable.

Vous pouvez le télécharger entièrement gratuitement dans le Google Play Store.

Téléchargez « Chill Live Wallpaper Project » sur le Google Play Store

