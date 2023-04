Clubhouse licencie la moitié de ses employés alors que la plateforme peine à rester pertinente

Clubhouse est un réseau social dédié au chat audio en direct qui a été lancé en 2020. À l’époque, la plateforme est devenue si populaire que des concurrents tels que Facebook et Twitter ont rapidement annoncé leurs propres plateformes audio en direct. Trois ans plus tard, Clubhouse a du mal à rester pertinent et l’entreprise licencie désormais la moitié de ses employés.

Comment Clubhouse est passé d’un hit à un flop

Les fondateurs du clubhouse Paul Davison et Rohan Seth ont partagé une lettre cette semaine (via Le bord) confirmant qu’ils réduisent l’équipe de l’entreprise « de plus de 50 % » et « disent au revoir à de nombreux coéquipiers talentueux et dévoués dans le processus ». Les fondateurs décrivent la décision comme « absolument nécessaire » pour que Clubhouse reste pertinent dans le monde post-pandémique.

En 2020, l’une des choses qui ont contribué au succès du Clubhouse a été la pandémie de COVID-19. Les personnes restant à la maison en raison des fermetures, des plateformes comme Clubhouse ont attiré l’attention du public en tant qu’endroit où ils pouvaient discuter en toute sécurité avec d’autres. Même des célébrités ont rejoint la plateforme à ses débuts, ce qui a incité de nombreuses personnes à télécharger l’application.

Mais Clubhouse a dû faire face à la concurrence. Alors que des alternatives comme Spotify Live ne sont jamais devenues un succès, Twitter a certainement changé les règles du jeu avec Spaces – une fonctionnalité audio en direct qui fonctionne de la même manière que Spotify, mais intégrée à l’application Twitter principale.

Un redémarrage de l’application

Avec le monde qui va de l’avant après la pandémie de COVID-19, de nombreuses personnes ne sont plus intéressées à passer du temps à parler aux autres dans des chats audio en direct sur Internet. Les fondateurs de Clubhouse reconnaissent qu' »il est devenu plus difficile pour de nombreuses personnes de trouver leurs amis sur Clubhouse et d’intégrer de longues conversations dans leur vie quotidienne ».

Selon l’entreprise, les licenciements font partie d’une tentative de réinventer l’application avec une petite équipe, tout comme l’application a commencé en 2020. Les employés concernés seront payés pour les quatre prochains mois et pourront également conserver leurs ordinateurs portables de travail. .

Nous avons une vision claire de ce à quoi ressemblera Clubhouse 2.0 et nous pensons qu’avec une équipe plus petite et plus légère, nous pourrons itérer plus rapidement sur les détails, créer le bon produit et honorer nos coéquipiers qui nous ont aidés à arriver ici.

On ne sait pas à ce stade exactement ce que Clubhouse vise à changer avec sa nouvelle version. Seul le temps dira si Clubhouse 2.0 deviendra un succès tout comme la première version l’a fait en 2020.

