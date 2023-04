Xiaomi vient de lancer la vadrouille ultime : elle peut stériliser l’eau et il en coûte 300 $ pour la changer

Cette nouvelle vadrouille Xiaomi MIJIA Floor Scrubber 2 promet de désinfecter votre maison sans trop d’effort et pour beaucoup moins d’argent que ce à quoi vous vous attendez pour un produit avec autant de possibilités.

Voici le nouveau MIJIA Floor Scrubber 2, la prochaine star de la désinfection de nos maisons grâce à Xiaomi.

Nous ne sommes pas Xiaomi4all mais en réalité le géant chinois nous complique la tâche, et c’est qu’au cours des deux dernières semaines, il y a eu un filet constant de nouveaux produits Xiaomi de presque toutes les formes et couleurs, avec une prédilection particulière pour les appareils électroménagers et de petits gadgets pour la maison numérique comme ce lave-vaisselle intelligent MIJIA N1 Smart Dishwasher, le téléviseur mini-LED Master 86 pouces le plus haut de gamme, un haut-parleur intelligent pour les enfants ou la rénovation de sa friteuse la plus populaire, la MIJIA Smart Air Fryer, qui accompagnera la nuit de la lampe réinventée de Haidian.

Maintenant, les collègues de GizmoChina nous présentent la reine de toutes les vadrouilles intelligentes, et c’est que ce nouveau MIJIA Floor Scrubber 2 qui est déjà vendu en Chine au prix de 2 199 yuans (mi.com) est capable de convertir l’eau simple de le robinet dans un liquide stérilisant qui laissera nos surfaces comme des jets d’or.

Nous parlons d’un prix très attractif, environ 289 euros actuellement, même si pour l’instant nous devrons attendre de le voir dans les stores Xiaomi en France avec sa certification allemande du Rhin pour assurer le nettoyage le plus profond et le plus efficace dans nos maisons, conformément à diverses normes internationales liées à la santé ou aux allergies par exemple.

Ce n’est pas qu’il fasse de la magie, mais seulement le nettoyage le plus efficace du marché, puisque les systèmes de cette laveuse de sol MIJIA 2 sont capables de convertir l’eau du robinet la plus courante en eau stérilisante grâce au module d’électrolyse, qui garantira que nous avoir des surfaces totalement propres, désinfectées et même adaptées aux bébés et aux enfants pour jouer en toute sécurité.

C’est probablement la vadrouille stérilisante et intelligente la plus avancée que vous ayez jamais vue et elle ne coûte également qu’environ 289 euros actuellement, mais son problème est toujours le même : nous devrons attendre pour la voir en France et elle le sera aussi sûrement bien plus cher.

Cette vadrouille du nouveau siècle possède également une brosse rotative qui se déplace jusqu’à 520 tours par minute, offrant un nettoyage puissant ainsi que la possibilité de s’auto-laver simultanément pour toujours la garder propre et exempte de contaminants.

Sa conception indique que cet appareil de nettoyage avancé peut atteindre sous les meubles ou dans les coins difficiles, car il est capable de se plier jusqu’à 180 degrés, tandis que la brosse tourne avec une conception à double face pour nettoyer efficacement tout en se déplaçant dans n’importe quelle direction. De plus, le centre de gravité de l’ensemble est très bas pour faciliter sa prise en main et le déplacer confortablement, tandis que la traction intégrée fera le reste pour nous épargner des efforts.

Pour compléter l’image de ce MIJIA Floor Scrubber 2, il faut savoir que le réservoir d’eau propre a une capacité de 800 millilitres, tandis que le réservoir d’eau sale stocke jusqu’à 700 millilitres pour assurer le nettoyage des plus grandes habitations. En effet, la batterie de 4 000 mAh qu’il a intégrée lui permet de nettoyer jusqu’à 320 mètres carrés avec une seule charge.

Quant aux fonctions intelligentes, il dispose d’un capteur de saleté qui ajuste automatiquement la puissance d’aspiration, tandis qu’un écran LED nous montrera l’état du nettoyage et de l’appareil à première vue, offrant des invites vocales et une compatibilité avec la plate-forme MIJIA.

