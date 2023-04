La moitié des mobiles reconditionnés vendus dans le monde sont des iPhones

Apple domine d’une main de fer le marché secondaire, prenant une bonne part du gâteau et confirmant le changement de tendance observé chez les utilisateurs.

Image de l’iPhone 14 et de l’iPhone 14 Plus.

En début d’année on parlait déjà du fait que, même si cela nous pèse, acheter un iPhone est un bien meilleur investissement que d’acheter un mobile Android. Nous avons déjà connu cette situation l’année dernière. Selon les informations dont nous disposons, un téléphone Android perd jusqu’à 90 % de sa valeur d’origine, contre 69 % pour les iPhones.

Si l’on ajoute à cela qu’Apple semble susciter de plus en plus d’intérêt de la part des utilisateurs et que l’iPhone 14 se vend vraiment bien, alors cette étude menée par Counterpoint Research dans laquelle il est dit que près de la moitié des téléphones reconditionnés qui sont vendus sont des iPhones a beaucoup de sens.

Les iPhones reconditionnés se vendent 16% de plus que l’an dernier

Apple a capturé près de 49 % des ventes du marché des téléphones reconditionnés en 2022, devenant la marque à la croissance la plus rapide dans les secteurs de l’occasion et du courant. La part de marché de ceux de Cupertino en 2021 était de 44%, selon les chercheurs.

De plus, Apple lui-même propose des modèles remis à neuf ou réparés via divers canaux officiels, ce qui indique que le fabricant a réussi à attirer des acheteurs même sur des marchés où ses nouvelles offres sont difficiles à trouver.

Une autre raison pour laquelle Apple profite autant de ce marché est également due à ses propres initiatives de développement durable et à son support logiciel, qui atteint même les modèles plus anciens. De plus, lors de l’achat d’un de ces terminaux via les canaux officiels, l’utilisateur se voit offrir une garantie d’un an concernant la batterie et le châssis du téléphone.

La domination de ceux de Cupertino dans ce secteur est également liée, selon les analystes de Counterpoint, à la préférence pour l’achat de téléphones haut de gamme à un prix inférieur à celui pour lequel de nouveaux peuvent être obtenus. Il n’est pas perdu pour personne que l’achat d’un iPhone avec une remise importante est très attrayant pour certains utilisateurs.

Du côté des rivaux de la marque à la pomme, Samsung et Huawei ont subi des chutes sur le marché secondaire. Les entreprises coréennes et chinoises ont toutes deux perdu deux points d’une année sur l’autre, conservant respectivement 26 et 2 % de parts de marché.

