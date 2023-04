Oppo domine le marché chinois des smartphones

Le marché chinois des smartphones est l’un des plus importants et des plus compétitifs au monde. Au premier trimestre 2023, le marché a expédié environ 65,44 millions d’unités, selon le rapport trimestriel de suivi des téléphones portables de l’International Data Corporation (IDC). Cela représente une baisse de 11,8 % en glissement annuel.

Analyse du marché chinois des smartphones au premier trimestre 2023 : principaux fabricants, tendances et défis

Le début de 2023 a été morose pour le marché chinois de la téléphonie mobile. Avec des expéditions trimestrielles en baisse de plus de 10 % d’une année sur l’autre depuis 2022. La pandémie de COVID-19 a eu un impact majeur sur le marché. La demande ne rebondissant pas de manière significative après la levée du contrôle épidémique. Les consommateurs sont toujours touchés par des facteurs tels que le ralentissement économique et la confiance des consommateurs. En conséquence, le cycle de remplacement des téléphones mobiles a continué de s’allonger, de plus en plus de consommateurs utilisant leur téléphone pendant 3 à 4 ans au lieu de le remplacer fréquemment.

Les fabricants ont également joué un rôle dans l’allongement du cycle de remplacement en annonçant que leurs produits ne gèleront pas pendant 48 mois et en promouvant des combinaisons de mémoire et de stockage volumineuses qui peuvent prolonger davantage le cycle de remplacement.

Malgré ces défis, les cinq principaux fabricants de smartphones en Chine ont réussi à maintenir leurs positions sur le marché.

Déballer le marché chinois des smartphones : principaux acteurs, tendances émergentes et perspectives d’avenir

OPPO est revenu à la première place sur le marché national de la téléphonie mobile avec une part de marché de 19,6 % au premier trimestre 2023. La stratégie haut de gamme à double phare de l’entreprise a commencé à porter ses fruits, avec la série Find N2 & Flip en tête la part de marché pliable Q1. La série Find X6 qui vient de sortir est également plus populaire que prévu. Et la part de marché haut de gamme d’OPPO a considérablement augmenté, se classant parmi les TOP3.

Apple s’est classée au deuxième rang des expéditions sur le marché intérieur au premier trimestre, avec une part de marché de 17,6 %. Après le retour à la normale de l’offre en janvier, Apple a ajusté le prix pour la première fois en moins de six mois après la sortie du nouveau produit. En février, il a baissé le prix du canal de l’iPhone 14 Pro & Max, qui a une forte demande sur le marché, et a reçu de bons retours du marché. Cependant, l’iPhone 14 & Plus ne s’est pas amélioré de manière significative après la sortie de la nouvelle couleur d’apparence.

Vivo s’est classé troisième au premier trimestre, maintenant une forte compétitivité en termes de performances globales. Le nouveau produit de paravent X Fold2 et le premier produit de pliage vertical X Flip sont prêts à l’emploi. Et devraient continuer à promouvoir régulièrement la part de Vivo sur le marché haut de gamme. La série S16 a réalisé de bonnes performances sur le marché hors ligne, aidant Vivo à remporter la première place sur la part de marché de 200 à 400 dollars américains. Une coopération renforcée avec les opérateurs aide également Vivo à obtenir davantage d’opportunités hors ligne. La sous-marque iQOO maintient toujours sa croissance d’une année sur l’autre, formant une bonne complémentarité de marque, de produit et de canal avec Vivo, et maintenant la compétitivité des canaux en ligne.

Honor se classe au quatrième rang sur le marché intérieur. Les mises à niveau complètes des produits ont permis à la série Magic 5 d’être reconnue sur le marché. Avec la plus forte augmentation d’un trimestre à l’autre de la part de marché haut de gamme au-dessus de 600 $. Honor a effectué des ajustements complets au début de l’année pour résoudre les problèmes découverts lors de la reprise rapide de la croissance l’année dernière. À l’avenir, il se concentrera toujours sur de meilleurs produits pour réaliser de plus grandes percées.

Xiaomi est toujours à la cinquième place. Le Xiaomi 13 a aidé Xiaomi à augmenter sa part sur le marché des 400 à 600 dollars américains de plus de 10 points de pourcentage d’une année sur l’autre. Alors que la série Redmi Note 12 est restée populaire sur le marché, réalisant une croissance trimestrielle.

Le marché chinois des smartphones pliables

Le marché des écrans pliants est resté stable au premier trimestre 2023. Avec des expéditions atteignant 1,02 million d’unités, une augmentation de 52,8 % sur un an. Parmi eux, la part des produits pliés verticalement a continué d’augmenter pour atteindre 44,3 %. Avec l’ajout de plus de fabricants et la sortie de plus de produits, on s’attend à ce que le marché chinois des téléphones portables à écran pliant continue de croître rapidement en 2023.

En termes de part de marché, OPPO est devenu pour la première fois le premier dans la part de marché des écrans pliants, atteignant 35,0 %. Parmi eux, Find N2 Flip occupe près de 22% de part de marché, devenant le modèle le plus en vogue de la saison. Huawei occupe toujours la deuxième place dans la période de transition des nouveaux et anciens produits. Avec une part de marché de 24,9 %. Samsung reste stable et se classe troisième, occupant 18,4% de part de marché comme au trimestre précédent. La série Magic Vs a permis à Honor d’obtenir une part de marché de 10,5 % grâce à « l’augmentation du volume sans augmentation de prix », la part la plus élevée de l’histoire. Xiaomi s’est classée cinquième avec une part de marché de 5,6 %, et la série X Fold+ de Vivo est en fin de vie et détient toujours une part de marché de 4,5 %. La part de marché de Lenovo est de 1,1 %.

En conclusion, malgré les défis auxquels est confronté le marché chinois des smartphones, les cinq principaux fabricants de smartphones ont réussi à maintenir leurs positions sur le marché. Le marché des paravents se développe également rapidement, avec l’ajout de plus de fabricants et la sortie de plus de produits. Il reste à voir comment le marché se comportera au cours des prochains trimestres. Mais la concurrence risque de rester intense. Alors que les fabricants continuent d’innover et d’offrir aux consommateurs des fonctionnalités et des capacités plus avancées.

Le marché chinois des smartphones devrait développer davantage la technologie 5G. À mesure que les réseaux 5G deviennent plus courants, les consommateurs voudront des appareils capables de tirer parti des vitesses plus rapides et de la latence plus faible qu’offre la 5G. Cela devrait augmenter la demande de smartphones compatibles 5G. Et les fabricants réagiront en lançant davantage d’appareils prenant en charge cette technologie.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine