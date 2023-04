Téléchargez ici les fonds d’écran et les sonneries de l’exclusivité OnePlus Ace 2 Genshin Impact Edition

Très probablement, le OnePlus 11R Genshin Impact Edition n’atteindra pas la France, mais vous pouvez désormais personnaliser votre téléphone Android avec ses fonds d’écran et sonneries officiels.

Le OnePlus 11R Genshin Impact Edition avec sa couleur caractéristique « Lava Red »

OnePlus nous a habitués à lancer des éditions spéciales de ses terminaux haut de gamme abordables uniquement dans son pays d’origine, comme cela s’est produit l’année dernière avec le One Plus Ace Pro Genshin Impact Edition et maintenant l’histoire se répète avec le OnePlus Ace 2. qui atteindra les marchés internationaux comme OnePlus 11R, puisque le nouveau OnePlus Ace 2 Genshin Impact Edition n’atteindra pas non plus la France.

Bien que vous ne puissiez pas acheter ce terminal exclusif en dehors du pays asiatique, maintenant, grâce aux gars de XDA-Developers, nous vous apportons les fonds d’écran et sonneries originaux du OnePlus Ace 2 Genshin Impact Edition.

Téléchargez les fonds d’écran et sonneries OnePlus Ace 2 Genshin Impact Edition maintenant

La collection de fonds d’écran OnePlus Ace 2 Genshin Impact Edition n’est pas trop étendue, car elle ne se compose que de deux fonds d’écran statiques et d’un fond d’écran dynamique. Ces trois fonds d’écran, que nous vous laissons ci-dessous, ont une taille de 1 240 x 2 772 pixels et sont inspirés de Xiangling, le personnage emblématique du jeu de rôle fantastique créé par HoYoverse.

En plus des fonds d’écran exclusifs du OnePlus Ace 2 Genshin Impact Edition, les collègues de XDA-Developers ont également extrait les sonneries officielles du terminal, ainsi qu’un thème personnalisé et un nouveau design pour le mode Always On Display basé sur Genshin Impact.

Bien sûr, vous devez garder à l’esprit que pour installer ces deux dernières personnalisations, vous devez disposer d’un mobile rooté et des connaissances nécessaires pour les transférer sur votre appareil.

Quoi qu’il en soit, nous vous laissons un lien vers un dossier Google Drive où vous trouverez les trois fonds d’écran en qualité d’origine et les sonneries officielles du OnePlus Ace 2 Genshin Impact Edition, ainsi que les fichiers nécessaires à l’installation. thème personnalisé et mise en page du mode Always On Display sur votre OnePlus.

Téléchargez des fonds d’écran et des sonneries OnePlus Ace 2 Genshin Impact Edition

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :