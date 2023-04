C’est ainsi que Google empêche plus d’un million d’applications contenant des logiciels malveillants d’être publiées chaque année sur Google Play

Bien qu’il puisse sembler que Google Play n’est pas un store très sécurisé, Google prend très au sérieux les mesures de protection.

Plusieurs applications installées sur un smartphone Android

Autant nous nous plaignons parfois du manque apparent de sécurité dans le Google Play Store, en particulier par rapport à l’App Store d’Apple, la réalité est que le Google App Store dispose de mécanismes de protection efficaces, qui empêchent chaque année l’entrée de centaines de milliers , et même des millions d’applications malveillantes à leur catalogue.

Déjà l’année dernière, la société a révélé qu’elle avait empêché plus d’un million d’applications contenant des logiciels malveillants de se faufiler dans le Play Store via des systèmes tels que Google Play Protect. Maintenant, il a de nouveau partagé des données similaires et a confirmé que, tout au long de l’année 2022, près de 1,5 million d’applications mal intentionnées ont été bloquées avant d’accéder au catalogue de l’App Store d’Android.

Google a bloqué 1,43 million d’applications malveillantes en 2022

Dans le rapport, publié sur son blog axé sur la sécurité, Google explique que chaque jour, Google Play Protect analyse des milliards d’applications installées sur les appareils des utilisateurs d’Android, dans le but de trouver des logiciels malveillants ou d’autres types de menaces. .

En combinant des techniques d’apprentissage automatique avec le processus d’test manuel des applications, Google est en mesure de détecter efficacement les applications mal intentionnées. À tel point que l’année dernière, la publication de plus de 1,43 million d’applications contenant des logiciels malveillants dans le store a été empêchée.

En ce sens, par ailleurs, Google a bloqué plus de 173 000 comptes frauduleux et empêché la réalisation de transactions non autorisées ou considérées comme abusives d’une valeur de plus de 2 000 millions de dollars.

Parmi les mesures prises dans le but de minimiser la prolifération de logiciels malveillants au sein de son app store, Google révèle qu’il a commencé à obliger les développeurs à donner leur numéro de téléphone et leur adresse e-mail, entre autres données visant à la vérification, lors de la création d’un compte avec pour publier des applications dans le store.

D’autre part, les politiques et les systèmes de protection au sein d’Android ont également été renforcés, de sorte que plus d’un demi-million d’applications publiées ont été empêchées d’accéder inutilement à des données sensibles.

Il peut sembler que Play Protect et les autres systèmes de protection de Google ne sont pas assez efficaces pour empêcher la prolifération de logiciels malveillants sur Android, mais la vérité est que, dans la plupart des cas, les menaces proviennent de sources externes à Google Play, et la boutique d’applications officielle est un endroit assez sûr pour télécharger des applications. Néanmoins, il est toujours conseillé d’être prudent et d’éviter de télécharger des applications publiées par des développeurs peu connus ou qui semblent suspects.

