Plus de détails sur le POCO F5 avant son lancement : une puissance énorme avec le nouveau de Qualcomm

Il reste moins de deux semaines avant de découvrir enfin la nouvelle famille POCO : les POCO F5 et POCO F5 Pro. Deux terminaux incroyables qui vont révolutionner le marché du milieu de gamme avec leur puissance brute et les meilleures qualités qui caractérisent le entreprise : performance et design.

Bien que nous ne connaissions officiellement presque aucun détail sur l’un ou l’autre de ces deux nouveaux appareils, l’un des responsables de POCO en Inde a souhaité partager deux aspects clés des performances et de la puissance du prochain POCO F5.

Le POCO F5 est proche d’un million dans AnTuTu

Si nous regardons en arrière, jusqu’en 2021, et que nous regardons le POCO F4, nous voyons un mobile qui pourrait bien rivaliser avec la gamme la plus élevée en termes de puissance. À cette époque, il était équipé du Snapdragon 870, l’un des plus puissants sur Android, en plus du reste des spécifications, ce qui en a fait un succès commercial.

Désormais, le POCO F5 veut mettre la barre un peu plus haut que son prédécesseur, et la société elle-même a annoncé quel sera son processeur : le Snapdragon 7+ Gen 2. Cette puce double les performances du modèle précédent et améliore considérablement l’efficacité, Ainsi, le POCO F5 sera plus puissant tout en dépensant moins de batterie.

Par ailleurs, POCO India a également publié le score obtenu par son mobile dans AnTuTu, un outil qui « mesure » la puissance, les performances et la consommation des téléphones mobiles. Il a pratiquement atteint le million, et pour vous donner une idée, le Redmi Note 12 Pro+, l’un des milieu de gamme les plus puissants du marché, a atteint un peu plus d’un demi-million.

En tout cas, et bien que ces types de paramètres soient à prendre avec des pincettes, puisque POCO les aura effectués dans un espace strictement contrôlé, cela représente une réelle avancée en termes de puissance pour la nouvelle génération d’appareils, et il deviendra très probablement, comme le LITTLE F4, un best-seller.

Il faudra attendre le 9 mai pour connaître absolument tous les détails de cette nouvelle et incroyable série, celle des POCO F5 et POCO F5 Pro, et ce sera alors que nous saurons vraiment à quel point ils vont être puissants. D’ici là, vive le nouveau roi.

