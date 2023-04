Le Nothing Phone (1) sera l’un des premiers téléphones compatibles avec la bêta d’Android 14

Nothing n’a confirmé que le Phone (1) sera l’un des premiers téléphones du marché compatible avec Android 14 Beta.

Le dos du Nothing Phone (1), en noir / Image :

Google devrait lancer la deuxième version bêta d’Android 14 lors de la prochaine I/O 2023 qui se tiendra le 10 mai. Ce sera alors quand, en plus des appareils Pixel, des appareils d’autres sociétés seront inclus dans la liste de compatibilité Android 14 Beta. Et maintenant, nous savons déjà qui sera l’un des premiers terminaux à rejoindre ladite liste.

Nothing n’a été chargé de donner la bonne nouvelle, à travers un communiqué de presse où il a confirmé que le Nothing Phone (1) sera l’un des premiers téléphones compatibles avec Android 14 Beta. La société londonienne affirme avoir obtenu un accès anticipé à la mise à jour Android 14 Beta 1, elle a donc déjà commencé à travailler sur l’intégration de Nothing OS avec la nouvelle version du système d’exploitation.

Pour le moment, oui, la date d’arrivée de la version bêta de Nothing OS basée sur Android 14 n’a pas été révélée, cependant, Nothing recommande de rester à l’écoute de ses principaux canaux de communication pour en savoir plus sur le programme bêta d’Android 14 pour votre téléphone Nothing. (1).

Actuellement, le Nothing Phone (1) dispose de Nothing OS basé sur Android 13. A la fin de l’année dernière, la marque affirmait avoir travaillé dur pour améliorer son système d’exploitation avec l’arrivée d’Android 13, et promettait de gros changements dans l’expérience. d’utilisateur avec l’arrivée de Nothing OS 2.0, une version dont la sortie est prévue au premier semestre de cette année.

En plus de Nothing, d’autres marques pourraient se joindre à l’initiative pour proposer Android 14 en avance aux possesseurs de leurs appareils. Dans le passé, des entreprises telles que OPPO, OnePlus, Xiaomi, ZTE ou vivo ont été parmi les premières à sauter dans le train du programme bêta Android, coïncidant avec l’arrivée de la deuxième version bêta de chaque nouvelle version du système d’exploitation présentée. par Google.

