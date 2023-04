Sony Xperia 1 V: a confirmé la date de lancement du nouveau fleuron de la firme japonaise

Le Sony Xperia 1 V sera officiellement présenté le 11 mai au Japon à 13h00, et 06h00 en France.

Le design du nouveau Sony Xperia 1 V en violet

Il reste peu de fabricants de smartphones qui n’ont pas présenté leurs nouveaux produits phares pour ce 2023 et l’un d’eux est la firme japonaise Sony, qui, précisément, finalise déjà les détails du lancement de son nouveau terminal phare dans la gamme haut de gamme. haut de gamme, le Sony Xperia 1 V.

Une bonne preuve en est que, après avoir récemment divulgué le design et certaines des spécifications du Sony Xperia 1 V, c’est maintenant Sony lui-même qui a confirmé la date de lancement de son nouveau produit phare et ce sera plus tôt que vous ne le pensez. .

Le Sony Xperia 1 V arrivera sur le marché dans quelques semaines

Comme GSMArena nous l’a dit, Sony vient de publier une vidéo sur la chaîne YouTube Sony Xperia, que nous vous laissons ci-dessous, dans laquelle il confirme que le nouveau Sony Xperia 1 V sera officiellement présenté lors d’un événement en ligne qui peut être continuer sur dit chaîne et qui se tiendra au Japon le 11 mai à 13h00, 06h00 heure espagnole.

Malgré le fait que cette vidéo ne confirme pas le design ou les caractéristiques du nouveau Sony Xperia 1 V, d’après ce que nous savons jusqu’à présent, le nouveau produit phare de la marque japonaise aura une esthétique très similaire à celle de son prédécesseur et donc le Le La société parierait à nouveau sur un terminal avec un design avec des bords droits en aluminium et un panneau de verre arrière également droit avec un module triple caméra situé dans le coin supérieur gauche et le logo de la firme au centre.

Concernant sa fiche technique, le Sony Xperia 1 V devrait être équipé d’un écran plat de 6,5 pouces, du processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, d’une grosse batterie de 5 000 mAh et d’un système de caméras. -capteur principal mégapixel et deux capteurs secondaires de 12 mégapixels, l’un qui agit comme un ultra grand angle et l’autre comme un téléobjectif.

Quoi qu’il en soit, il ne faudra attendre que deux semaines pour connaître tous les détails du nouveau Sony Xperia 1 V, y compris son prix, qui devrait être supérieur à 1 000 euros.

