WhatsApp vous permet déjà de transférer vos chats d’un mobile à un autre sans avoir à utiliser Google Drive

La dernière bêta de WhatsApp introduit une nouveauté très utile : il est enfin possible de transférer manuellement l’historique des discussions vers un autre mobile.

WhatsApp utilisé sur deux mobiles en même temps

Après avoir officialisé l’arrivée de l’option permettant d’utiliser WhatsApp sur deux mobiles en même temps, Meta travaille déjà sur une autre des fonctions les plus attendues par les utilisateurs de l’application de messagerie la plus utilisée dans le monde. Il a été découvert dans la dernière version bêta de l’application, et il s’agit de la possibilité de transférer l’historique des discussions d’un mobile à un autre sans avoir à recourir aux sauvegardes Google Drive.

La fonction a été révélée par les gens de WABetaInfo, qui assurent que la version bêta 2.23.9.19 de WhatsApp pour Android, disponible via Google Play depuis quelques heures, introduit la possibilité de transférer les chats d’un mobile à l’autre de manière manuelle.

Le transfert manuel des chats arrive sur WhatsApp avec sa dernière version bêta

Dès que vous mettez à jour la version de WhatsApp avec la dernière version disponible via le programme bêta, vous pouvez voir comment une nouvelle section est apparue dans le menu des paramètres de chat de l’application.

Cette section s’appelle « Transfert de chat » ou « Transfert de chat », et en la touchant, l’utilisateur est dirigé vers une nouvelle page où il peut commencer à transférer l’historique de chat vers un autre smartphone Android.

Il s’agit d’une fonction particulièrement utile, surtout lorsqu’aucune sauvegarde WhatsApp n’a été créée dans Google Drive ou qu’elle a échoué lors de la tentative de restauration sur le nouvel appareil.

Le processus de transfert est simple. Scannez simplement le code QR qui apparaîtra sur l’écran de l’appareil et le contenu des chats commencera automatiquement à être envoyé au nouveau téléphone. Pour le moment, ce transfert ne peut être effectué qu’entre appareils Android.

Ceux qui sont déjà dans le programme bêta de WhatsApp peuvent utiliser cette fonctionnalité s’ils téléchargent la dernière version de l’application via le Google Play Store. Ceux qui utilisent la version stable devront patienter encore un peu.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :