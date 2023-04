Qualcomm Game Super Resolution: c’est la nouvelle technologie qui va révolutionner votre mobile Xiaomi

La plupart du temps, les avancées technologiques des téléphones mobiles se concentrent sur une plus grande puissance, de meilleurs écrans et des caméras à plus haute résolution, mais nous voyons rarement une amélioration dans l’un des aspects les plus demandés ces dernières années : les jeux.

Malgré le fait que nous ayons un nombre infini d’appareils incroyables tels que le Xiaomi 13 Ultra ou le Redmi Note 12 Pro+, et bien qu’ils offrent d’énormes performances dans toutes les situations auxquelles nous les soumettons, nous devons nous rendre sur les mobiles de jeu pour trouver un mobile véritablement créé pour elle, jusqu’à maintenant.

C’est la technologie Qualcomm pour améliorer le jeu

Sur le marché des processeurs mobiles, on retrouve deux principaux fabricants : MediaTek et Qualcomm. Les deux sont présents dans les mobiles Xiaomi, Redmi et POCO, mais l’un d’eux a lancé aujourd’hui une nouvelle technologie qui va révolutionner votre mobile Xiaomi.

Il s’agit de la technologie Game Super Resolution, et c’est une technique pour mettre à l’échelle les images de vos jeux vidéo préférés et les amener à une résolution 4K, en plus d’augmenter leurs images par seconde même jusqu’à 60 FPS. De cette façon, une qualité d’image spectaculaire est offerte tandis que la consommation de batterie et de ressources est maintenue à la lettre.

En fait, cette technologie vous permet même de choisir laquelle de ses améliorations appliquer : une résolution plus élevée, une meilleure fréquence d’images ou une consommation de batterie moindre. Ceci est réalisé en appliquant une technologie dans la partie graphique du processeur : Adreno. Développé par l’entreprise elle-même, son fonctionnement est parfaitement intégré.

La société elle-même a déclaré dans son communiqué que Game Super Resolution sera disponible tout au long de cette année dans la grande majorité des cartes graphiques Qualcomm, de sorte que de nombreux appareils Xiaomi équipés de processeurs Qualcomm pourront en bénéficier.

Dans tous les cas, ce seront les marques qui devront implémenter cette nouvelle technologie dans leurs systèmes, comme MIUI 14, qui doit être mise à jour pour que votre mobile Xiaomi offre des performances maximales dans des jeux tels que ‘Call of Duty Warzone Mobile’, ‘Farming Simulator 23 Mobile’ ou ‘Retour à l’Empire’

source | Qualcomm

