3 actualités WhatsApp de ces derniers jours à garder à l’esprit

Tout au long de cette semaine, WhatsApp a été mis à jour avec une série de nouvelles très intéressantes. Nous les passons tous en revue.

WhatsApp a reçu plusieurs nouvelles importantes ces derniers jours

WhatsApp, l’application de messagerie instantanée la plus populaire aujourd’hui avec plus de 2 millions d’utilisateurs actifs par mois, ne cesse de se mettre à jour semaine après semaine avec de nouvelles fonctions qui débarquent dans les versions Beta d’Android et iOS avant d’atteindre le gros des utilisateurs de la variante stable .

Ainsi, au cours des derniers jours, la plateforme de messagerie détenue par Meta a été mise à jour avec trois nouvelles vraiment intéressantes, que nous détaillerons ci-dessous.

Partage de statuts dans Facebook Stories, un nouvel écran de vérification de la confidentialité et plus encore

Tout d’abord, la version bêta de WhatsApp pour Android 2.23.9.13 a apporté une nouvelle option à la plate-forme de messagerie qui automatise le processus de partage des mises à jour de statut dans Facebook Stories et le fait via un nouveau Switch présent dans les paramètres de l’application qui porte le nom « Toujours partager dans l’historique Facebook ».

La deuxième amélioration récemment apportée à WhatsApp a été détectée par les gars de WaBetaInfo dans la version bêta 2.23.9.15 de WhatsApp pour Android et c’est un nouveau menu de vérification de la confidentialité qui permet aux utilisateurs de choisir qui peut les contacter, contrôler l’accès à votre informations personnelles, activer de nouveaux outils pour protéger votre compte et rendre les discussions plus privées.

Enfin, comme nous le dit ZDNet, la dernière version bêta de WhatsApp pour iOS comprend également de nouvelles fonctionnalités similaires aux chaînes Telegram. Cette nouvelle fonction de canal serait intégrée dans l’onglet Statut, qui serait renommé « Mises à jour », de sorte que, grâce à cette section, les utilisateurs pourront voir les mises à jour de statut de leurs contacts ainsi que recevoir des messages des canaux auxquels ils sont abonnés.

Comme nous vous le rappelons habituellement, si vous utilisez WhatsApp sur un mobile Android et que vous souhaitez recevoir toutes ces nouveautés avant le reste, vous devez vous inscrire à son programme Beta dès que possible.

