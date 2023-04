Voir MotoGP en ligne : les meilleures applications pour regarder les courses sur votre mobile gratuitement et en direct

Suivez les courses MotoGP en direct depuis votre mobile grâce à ces applications gratuites, l’excitation est garantie.

Vivez l’adrénaline des courses MotoGP en direct avec ces applications gratuites pour votre mobile.

Fin mars de cette année 2023, la nouvelle saison du Championnat du Monde MotoGP a commencé, le feu est déjà vert. Marc Márquez, Fabio Quartararo, Marzo Bezzecchi et Alex Rins sont quelques-uns des grands protagonistes de cette compétition de motos où l’adrénaline, l’émotion et la tension ne manquent pas. Si vous souhaitez suivre toutes les courses en direct depuis votre mobile, nous vous recommandons dans cet article les meilleures applications gratuites pour regarder le MotoGP en ligne.

Comme pour les meilleures applications pour regarder la Formule 1, certaines des options que vous trouverez ci-dessous nécessitent un abonnement pour pouvoir regarder les courses MotoGP en direct. N’ayez pas peur, car il existe aussi des alternatives gratuites très intéressantes.

Meilleures applications pour regarder gratuitement le MotoGP sur votre mobile

Le dimanche 26 mars, le Championnat du Monde MotoGP a débuté par une course passionnante qui s’est déroulée à l’Autódromo Internacional do Algarve (Portugal). Si vous souhaitez suivre l’intégralité de la compétition depuis votre mobile, vous avez à votre disposition une série d’applications gratuites que nous vous recommandons ci-dessous. Bien entendu, vous pourrez suivre les courses MotoGP en direct, que vous soyez à l’intérieur ou à l’extérieur de votre domicile.

Voyons ce que sont ces applications et tous les détails à leur sujet que vous devriez connaître.

DAZN

DAZN est une plateforme de streaming idéale si vous aimez le sport, avec une application disponible pour les appareils mobiles que vous pouvez télécharger gratuitement. C’est l’une des meilleures applications pour regarder le football, pour regarder la Formule 1 et, bien sûr, pour regarder le MotoGP. Depuis l’application DAZN, vous pouvez suivre toutes les courses de cette compétition de moto en direct, ainsi que les séances d’entraînement et de qualification.

Le catalogue MotoGP sur DAZN va encore plus loin et propose également des programmes d’analyse de course, des documentaires et d’autres productions audiovisuelles axées sur la compétition. Si vous avez raté une course en direct, ne vous inquiétez pas, vous pourrez la regarder plus tard sans problème. Une autre caractéristique de DAZN est qu’il dispose d’une grande équipe de professionnels experts dans le domaine, comme Dani Pedrosa lui-même.

Google Play Store | Moto GP

Si vous souhaitez regarder le championnat du monde MotoGP en direct depuis votre mobile avec DAZN, vous devez vous abonner à l’un de leurs forfaits. La partie positive est que cette concurrence est incluse dans le plan Essential, avec un prix de 12,99 euros par mois. Si vous préférez payer un peu plus et accéder au contenu complet, vous avez également 5 matchs hebdomadaires de LaLiga Santander, la Premier League, le basket et bien plus encore avec le Total Plan, au prix de 29,99 euros par mois.

Si vous êtes abonné à Movistar Plus+ pour regarder le MotoGP, sachez qu’il n’est plus possible de suivre la compétition depuis votre mobile via l’application Movistar Plus+. Oui, vous pouvez le regarder depuis le téléviseur, mais sur les téléphones portables et les tablettes, vous devez le faire depuis l’application DAZN.

RTVE Jouer

La télévision espagnole a toujours été étroitement liée à la compétition MotoGP. En effet, il y a quelques années, il était possible de suivre toutes les courses en direct et ouvertement grâce à la télévision publique. Actuellement, TVE ne diffuse pas l’intégralité de la Coupe du monde, mais elle a les droits de diffusion de 3 des Grands Prix de cette saison. Par conséquent, il vous suffit de télécharger son application RTVE Play pour regarder MotoGP gratuitement et en direct sur votre mobile.

La cadena ha confirmado que este año emitirá las dos carreras que se celebran en España, es decir, el GP de España (Circuito de Jerez, del 28 al 30 de abril) y el GP de Cataluña (Circuito de Montmeló, del 1 al 3 de septembre). Par ailleurs, RTVE a acquis les droits de diffusion d’un autre événement du Grand Prix organisé en Europe. Il n’a pas encore été confirmé de quoi il s’agit, mais des rumeurs pointent vers le Grand Prix des Pays-Bas (circuit d’Assen, du 23 au 25 juin) comme l’élu.

Google Play Store | RTVE Jouer

Mettez ces dates dans votre calendrier, car ce seront les courses MotoGP que vous pourrez regarder gratuitement depuis votre mobile sans payer d’abonnement. La couverture de RTVE se poursuivra sur les 3 week-ends, vous pourrez donc voir toutes les sessions, y compris les entraînements et les qualifications. N’oubliez pas, bien sûr, que vous devez installer l’application RTVE Play sur votre mobile ou votre tablette pour ne rien manquer de la compétition.

Gardez à l’esprit que RTVE Play est également l’une des meilleures applications pour regarder des séries et des films, avec un vaste catalogue gratuit de haute qualité.

Moto GP

MotoGP a sa propre application officielle pour les appareils mobiles et, bien sûr, elle s’appelle MotoGP. Il est disponible en français, il est téléchargeable gratuitement et il vous offre une grande variété de fonctions, bien qu’elles ne soient pas toutes disponibles gratuitement. Sans rien payer, vous pourrez accéder aux actualités MotoGP, aux vidéos sur les courses et les pilotes, au classement actuel et à d’autres informations d’intérêt sur la compétition.

Comme pour l’application officielle de Formule 1, cette application MotoGP dispose d’un plan d’abonnement avec lequel vous pouvez regarder les courses en direct depuis votre mobile. Vous pouvez choisir entre le VideoPass Saison 2023, au prix de 139,99 €, et le VideoPass + TimingPass 2023, au prix de 149,99 €. Comme détail remarquable, l’application propose un service d’essai gratuit pendant quelques jours afin que vous puissiez voir si cela vaut la peine de payer pour le contenu.

Google Play Store | Moto GP

Cet abonnement à l’application MotoGP ne sert pas seulement à regarder les courses MotoGP depuis votre mobile, vous pourrez également voir les temps des pilotes en direct, les temps partiels dans chaque secteur, la météo et d’autres données exclusives qui vous feront se sentir chez soi niveau de la mécanique de l’équipe. Vous pouvez arrêter la lecture, voire revenir en arrière pour voir un moment plus en détail.

En plus de toutes les séances de GP, avec l’application MotoGP vous pouvez revivre d’anciennes courses, son catalogue date de 1992. Si vous êtes passionné par cette compétition de moto, c’est sans aucun doute une application à ne pas manquer sur votre smartphone.

kodi

Kodi est l’un des lecteurs multimédias en streaming les plus populaires pour les appareils Android. Si vous souhaitez utiliser cette application pour regarder le MotoGP, il vous suffit d’installer le « Add-on » correspondant. Cette application n’est pas disponible sur le Google Play Store, mais vous pouvez la télécharger gratuitement à partir du lien suivant. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez consulter notre guide sur Kodi pour Android.

Télécharger l’application Kodi

jeu de sagesse

Une autre option pour regarder les courses MotoGP en direct depuis votre mobile est Wiseplay, une application que vous pouvez télécharger gratuitement depuis la boutique d’applications de Google. C’est un lecteur multimédia similaire à Kodi, il vous suffit d’ajouter les listes de vidéos au format w3u et m3u pour commencer à regarder la diffusion. Si vous avez une smart TV à proximité, vous pouvez même envoyer le contenu de votre mobile à l’écran pour le voir en grand.

Google Play Store | jeu de sagesse

Actuellement, ce sont les meilleures alternatives pour MotoGP depuis votre mobile. Ce sont des applications que vous pouvez télécharger gratuitement sur votre appareil, mais vous avez déjà vu que certaines d’entre elles nécessitent un abonnement pour avoir accès à tout le contenu.

