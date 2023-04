L’une des meilleures applications pour numériser des documents sur Android peut être téléchargée gratuitement pendant quelques heures

Si vous vous dépêchez, vous pouvez obtenir SkanApp – PDF Book Scanner avec une réduction de 100 % sur son prix officiel.

Ne manquez pas cette grande opportunité et obtenez l’un des meilleurs scanners de documents du Play Store totalement gratuit

Dans le Google Play Store, vous pouvez trouver une grande variété d’applications de toutes sortes, gratuites et payantes, mais certaines des plus utiles sont sans aucun doute celles qui vous permettent de numériser des documents directement avec votre mobile, car elles évitent d’avoir à acheter une imprimante avec un scanner ou rendez-vous dans une librairie ou un store de photocopies pour faire effectuer la numérisation.

Eh bien, si vous cherchez depuis longtemps une bonne application de ce type, vous avez de la chance car aujourd’hui, vous pouvez obtenir gratuitement l’une des meilleures applications pour numériser des documents sur Android, mais seulement pour une durée limitée temps.

SkanApp – PDF Book Scanner est gratuit aujourd’hui seulement !

SkanApp – PDF Book Scanner est l’une des applications de numérisation de documents les plus populaires sur la boutique Google, comme en témoigne le fait qu’elle a déjà été téléchargée plus de 500 000 fois.

SkanApp est une application avec laquelle vous pourrez numériser toutes sortes de documents, y compris des livres, rapidement et facilement, car elle est capable de numériser plus de 250 pages en seulement 10 minutes.

De plus, si vous placez le téléphone sur un trépied, avec cette superbe application, vous pourrez numériser des documents agrafés, des reçus pliés, des livres et des magazines et même ajouter des commentaires vocaux sans avoir à toucher le terminal grâce aux boutons de réalité augmentée que cette application s’intègre dans son interface.

De même, avec SkanApp, vous pourrez exporter tous les scans que vous effectuez vers des fichiers PDF et les envoyer automatiquement à votre adresse e-mail pour en avoir une copie de sauvegarde.

Normalement, SkanApp – PDF Book Scanner est au prix de 19,99 euros, mais pour les prochaines heures, vous pouvez l’obtenir entièrement gratuitement. Cette application est compatible avec tous les appareils exécutant Android 4.4 et les versions ultérieures et n’a pas d’achats intégrés, ce qui indique que vous pouvez profiter de toutes ses fonctionnalités sans payer un centime.

Google Play Store | SkanApp – Scanner de livres PDF (Gratuit 19,99 euros)

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :