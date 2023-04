Les bénéfices de Samsung plongent de 95%, leur plus bas niveau en près de 15 ans

Les dernières données financières de Samsung n’invitent pas à l’optimisme.

L’un des bureaux que Samsung a répartis dans le monde entier

Samsung a récemment dévoilé les données financières correspondant au premier trimestre de l’année 2023, et les résultats n’invitent pas à l’optimisme. Le géant sud-coréen a fait état d’une baisse de ses bénéfices d’exploitation qui atteint 95%. Il s’agit du bénéfice le plus bas obtenu par Samsung sur un quart en 14 ans, et des chiffres aussi bas ne s’étaient pas vus depuis 2009.

Samsung et les analystes attribuent cette baisse à la faible demande de semi-conducteurs par l’industrie technologique ces dernières années. En fait, la division des puces de Samsung est la plus touchée et les effets de cette baisse de la demande se sont traduits par les résultats que l’entreprise elle-même a rendus publics.

Samsung n’a pas gagné si peu d’argent depuis 14 ans

Dans le communiqué, Samsung indique avoir facturé 63 750 milliards de wons coréens (environ 47,6 milliards de dollars) sur l’ensemble du premier trimestre 2023, soit ce qui revient au même, 18 % de moins si l’on compare les chiffres avec ceux obtenus au premier trimestre 2023. l’année dernière.

C’est toutefois le bénéfice net de l’entreprise qui en fait les frais. Samsung annonce un bénéfice de 640 milliards de wons coréens, soit environ 478,55 millions de dollars. Il s’agit d’une baisse de 95 % par rapport aux 14,12 billions de wons coréens (environ 11,1 milliards de dollars) gagnés au cours de la même période de 2022.

Il ne semble pas que Samsung soit particulièrement optimiste pour les trimestres suivants. La société anticipe une légère reprise tout au long du deuxième trimestre de l’année qui a débuté en avril, et ce n’est qu’au troisième trimestre que les résultats pourront à nouveau se rapprocher des chiffres nominaux.

Bonne nouvelle dans la division mobile

Dans le coup que suppose la nouvelle, tout n’est pas mauvais dans ces résultats. Samsung affirme que les résultats de la division mobile se sont améliorés par rapport à la même période de l’année précédente, et font état d’une augmentation de la facturation de 22%, avec un résultat opérationnel de 3%. En ce sens, Samsung fait référence aux bons résultats obtenus par la famille Samsung Galaxy S23 et à l’accent mis sur les ventes de téléviseurs haut de gamme.

Compte tenu des bons résultats de cette division, Samsung vise à maintenir la dynamique en se développant sur le segment milieu de gamme avec les nouveaux modèles de la famille Samsung Galaxy A et le lancement de nouveaux modèles de sa gamme Smart TV.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :