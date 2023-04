Dans exactement 6 mois, WhatsApp cessera de fonctionner sur 1 téléphone Android sur 100

À partir d’octobre, WhatsApp ne sera plus compatible avec les smartphones Android qui n’ont pas été mis à jour vers Android 5 ou supérieur.

Le logo WhatsApp, l’application de messagerie instantanée la plus utilisée au monde en 2023

Afin de continuer à inclure des fonctionnalités telles que la possibilité d’utiliser le même compte sur plusieurs appareils ou des emojis avec animation, WhatsApp doit être mis à jour fréquemment, introduisant des changements importants dans son code, ce qui indique parfois cesser de prendre en charge les anciennes versions des principaux systèmes d’exploitation. , laissant certains utilisateurs sans possibilité de continuer à utiliser WhatsApp à moins qu’ils ne changent d’appareil.

En ce sens, il y a quelques jours à peine, nous avions déjà averti de l’intention de WhatsApp de ne plus prendre en charge deux versions mythiques d’Android. Désormais, on sait qu’une fois les changements effectifs (ce qui arrivera dans à peine six mois), un smartphone Android sur cent ne sera plus compatible avec l’application de messagerie.

WhatsApp ne fonctionnera que sur les versions Android à partir de Lollipop

L’entreprise elle-même a notifié sa décision sur le site officiel d’assistance. Dans celui-ci, il est précisé que « à partir du 24 octobre, seuls les appareils avec Android OS 5.0 et les versions ultérieures seront pris en charge », un saut important, puisque WhatsApp fonctionne actuellement sur les téléphones Android avec des versions à partir d’Android 4.1.

Avec ce changement, WhatsApp supprime d’un coup le support d’Android 4.1 Jelly Bean et d’Android 4.4 KitKat, deux versions qui jusqu’à présent étaient compatibles. Ceci, en tenant compte des données de distribution de la version Android la plus récente, implique qu’un appareil Android existant sur cent ne sera plus compatible avec WhatsApp.

En cas d’utilisation d’un appareil qui possède encore l’une des deux versions indiquées, lancées en 2014 et 2015, la chose la plus raisonnable à faire est de le remplacer par un nouveau, dans la mesure du possible. Sinon, à partir du 24 octobre, un message apparaîtra indiquant qu’il n’est plus possible de continuer à utiliser l’application.

Pour les utilisateurs d’iPhone, il ne semble pas que quelque chose va changer de si tôt. Les modèles dotés d’iOS 12 ou d’une version ultérieure pourront continuer à utiliser WhatsApp comme d’habitude.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :