Le nouveau de Qualcomm va révolutionner le jeu mobile : il transforme les jeux 1080p et 30 FPS en 4K et 60 FPS

Qualcomm a introduit la technologie Snapdragon Game Super Resolution, capable d’améliorer considérablement l’expérience de jeu mobile.

Qualcomm Snapdragon Game Super Resolution veut complètement changer l’expérience de jeu mobile

Qualcomm n’est pas seulement derrière certaines des plates-formes mobiles les plus puissantes disponibles sur le marché aujourd’hui. La société américaine a également passé des années à développer des logiciels et des services visant à améliorer l’expérience utilisateur lors de l’utilisation d’appareils basés sur ses processeurs, avec de grandes avancées dans les domaines de la photographie et des jeux.

Cette dernière est précisément la section sur laquelle Qualcomm a mis un accent particulier lors de la présentation de sa nouvelle proposition : Snapdragon Game Super Resolution. Il s’agit d’une technologie qui fait partie de sa plateforme Snapdragon Elite Gaming, et qui vise à révolutionner complètement l’expérience de jeu.

Comme? Très simple : en utilisant différentes techniques de mise à l’échelle, Qualcomm a réussi à développer une technologie qui permet d’augmenter considérablement la résolution des jeux, tout en offrant de grandes performances et en maintenant la consommation d’énergie à distance.

Snapdragon Game Super Resolution augmente la résolution et la qualité visuelle des jeux sans affecter les performances

Dans l’annonce de cette technologie, Qualcomm explique que Snapdragon GSR est basé sur des techniques « single pass », et est capable d’augmenter considérablement la résolution des jeux. Ils expliquent que les jeux dont la résolution est limitée à 1080p et 30 FPS, peuvent passer à une résolution 4K et 60 FPS (ou plus) tout en conservant une expérience de jeu fluide et avec une consommation d’énergie réduite.

Aunque la tecnología está optimizada para funcionar mejor en aquellos dispositivos con GPU Adreno de Qualcomm, lo cierto es que Snapdragon GSR está disponible para ser utilizada por los principales partners de la compañía, y es compatible con la gran mayoría de GPUs disponibles en el mercado en l’actualité.

En ce sens, Qualcomm explique que certaines des techniques mises en œuvre sont optimisées pour fonctionner sur les plateformes Qualcomm Snapdragon avec les GPU Adreno. Dans ces cas, Snapdragon GSR double les performances des autres solutions de mise à l’échelle mobile.

Les premiers jeux qui tireront parti de la technologie Snapdragon GSR destinée aux plateformes mobiles et de réalité étendue (XR) arriveront plus tard cette année. De même, Qualcomm a révélé certains des titres qui utiliseront bientôt cette technologie. Parmi eux, nous retrouvons les suivants :

