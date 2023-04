Plus de détails arrivent sur la façon dont vous pouvez protéger vos conversations WhatsApp avec la biométrie de votre mobile Xiaomi

Les nouvelles de WhatsApp arrivent semaine après semaine. Avec chaque nouvelle mise à jour, de plus en plus de fonctionnalités de sécurité, de modifications de conception ou d’améliorations des fonctionnalités existantes sont ajoutées à l’une des applications de messagerie instantanée les plus téléchargées au monde.

Il y a quelques semaines, un autre grand changement est apparu dans l’une des versions bêta de l’application. Il s’agissait de pouvoir protéger les chats en utilisant l’empreinte digitale ou la reconnaissance faciale de votre mobile Xiaomi, vous permettant de « bloquer » les conversations individuellement.

Voici comment fonctionne la protection du chat WhatsApp

Comme nous l’avons dit, cette nouvelle fonction de sécurité a été annoncée il y a quelques semaines, mais maintenant, et grâce à WABetaInfo, nous avons plus d’informations sur son fonctionnement, puisqu’elle a été vue dans l’une des versions bêta de l’application, donc ce qui n’est pas encore disponible pour tous les utilisateurs.

Selon les captures d’écran, le verrou d’empreinte digitale se trouve dans les détails du profil ou du groupe. Il sera associé au reste des fonctions telles que la recherche, le partage de fichiers ou les notifications, et s’appellera « verrouillage du chat ».

Une fois que nous cliquons dessus sur notre mobile Xiaomi, cela nous permettra de protéger individuellement l’une de nos conversations ou groupes WhatsApp avec l’empreinte digitale, de sorte que chaque fois que nous voulons y accéder, nous devons la déverrouiller.

De plus, de la même manière que nous pouvons archiver toutes nos discussions et qu’elles restent dans un dossier « archivé », il en sera de même avec ce type de messages cryptés, qui resteront dans le même dossier appelé « messages bloqués ».

Grâce à ces types de fonctions, WhatsApp devient un lieu de plus en plus sûr pour vos conversations. N’oubliez pas que cette nouvelle fonction est toujours en développement dans une version bêta et qu’il faudra peut-être encore quelques semaines pour atteindre officiellement votre mobile Xiaomi.

source | WABetaInfo

