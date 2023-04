ChatGPT résout l’un de ses principaux inconvénients : à partir d’aujourd’hui, vous pouvez ajuster les données qu’il conservera

OpenAI a introduit une série de nouveaux contrôles dans ChatGPT modifiés pour améliorer la confidentialité des utilisateurs de chatbot.

Logo ChatGPT.

Il reste encore beaucoup de temps avant la sortie de ChatGPT-5, mais OpenAI continue d’apporter des améliorations à son chatbot alimenté par l’IA. Comme nous pouvons le lire dans Ars Technica, mardi dernier, la société responsable du chatbot le plus connu à ce jour a annoncé de nouveaux contrôles qui permettront aux utilisateurs d’ajuster les données qu’ils souhaitent conserver.

Ces contrôles sont déjà disponibles pour les utilisateurs de ChatGPT et se trouvent dans les paramètres du bot. Il semble que l’idée derrière ces changements soit de donner aux utilisateurs plus de confidentialité, bien qu’il semble qu’ils aient aussi leur propre ensemble d’inconvénients.

Voici comment fonctionnent les nouveaux contrôles ChatGPT

Parmi ces contrôles, nous en trouvons un qui vous permet de désactiver l’historique des discussions. Ceux lancés avec l’historique désactivé ne seront pas utilisés pour former et améliorer le modèle ChatGPT, et ils n’apparaîtront pas non plus dans la barre latérale de conversation. De même, OpenAI a déclaré qu’il enregistrerait les conversations pendant 30 jours « à des fins internes ».

Si l’utilisateur décide toujours de ne pas fournir de données à OpenAI pour former l’IA, l’historique des conversations sera complètement perdu. Selon le point de vente, on ne sait pas encore pourquoi les utilisateurs ne peuvent pas utiliser l’historique des discussions sans accepter que leurs données soient utilisées pour former le chatbot.

Jusqu’à présent, ChatGPT gardait une trace des conversations et des données qui en étaient extraites pour affiner lors de la formation de son IA. Les utilisateurs pouvaient effacer leur historique de discussion à tout moment, mais toutes les conversations avec le bot étaient toujours enregistrées à cette fin. Cela a soulevé des problèmes de confidentialité importants, en particulier pour les données sensibles partagées par les utilisateurs professionnels utilisant ChatGPT.

Alors qu’OpenAi implémente ces contrôles pour ChatGPT, il convient de rappeler qu’il y a un débat intense et houleux sur la question de savoir si les expériences d’IA doivent ou non être interrompues.

