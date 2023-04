Google Pixel 7a : entièrement dévoilé les spécifications du nouveau haut de gamme abordable de Google

On connaît déjà toutes les fonctionnalités du Google Pixel 7a, qui sera présenté le 10 mai lors de la Google I/O 2023

Le nouveau Google Pixel 7a en bleu

À un peu plus de deux semaines de la Google I/O 2023, un événement au cours duquel nous devrions enfin découvrir la nouvelle série de smartphones Google Pixel, une fuite de dernière minute a révélé toutes les fonctionnalités et tous les détails de l’avenir de Google. smartphone économique.

Grâce à ce leak, nous avons enfin pu découvrir les spécifications techniques de ce qui s’appelle être l’un des grands best-sellers de cette année 2023, et dont le lancement est l’un des plus attendus de l’année.

Ce seraient les caractéristiques définitives du Google Pixel 7a

Certains détails de l’appareil nous sont connus depuis longtemps. Surtout, ceux liés à son apparence physique.

Après tout, le Pixel 7a sera une sorte de version rognée du Pixel 7 en termes de taille, avec quelques différences en termes de couleurs et de finitions.

En ce sens, grâce aux images divulguées aujourd’hui, nous savons que le Pixel 7a sera disponible en trois couleurs : bleu clair, gris et blanc. La couleur noire caractéristique des Pixel 7 et 7 Pro disparaît, ainsi que les tons verts disponibles dans les versions les plus chères.

En revanche, la même source a révélé quelles seraient les caractéristiques officielles et définitives de ce smartphone. Ils seraient les suivants :

Écran OLED Full HD+ de 6,1 pouces avec taux de rafraîchissement de 90 Hz

Processeur Google Tensor G2

8 Go de RAM LPDDR5 et 128 Go de stockage UFS 3.1

Batterie 4400 mAh avec charge filaire 20W et charge sans fil

Système d’exploitation Android 13

Appareils photo principaux de 64 Mpx avec OIS, ultra grand angle de 12 Mpx et avant de 10,8 Mpx

En dehors de tout cela, le portail allemand WinFuture révèle que le Pixel 7a arriverait sur le marché à un prix proche de 550 euros, un chiffre supérieur à celui du Pixel 6a l’an dernier, et qui place ce modèle seulement environ 40 euros en dessous du Google Pixel 7 en raison des baisses de prix subies par le modèle sorti à la fin de l’année dernière.

La présentation de l’appareil est prévue le 10 mai prochain, lors de la keynote principale de Google I/O 2023. Peu de temps après, l’appareil devrait être lancé sur le marché via le Google Store.

