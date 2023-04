Dernières rumeurs Apple : Capacités de l’iPad 14 pouces ; iPhone 15 Pro Coup de tonnerre ; Couplage Apple Watch

Les dernières rumeurs Apple du compte Twitter @ analyst941 incluent des fonctionnalités iPadOS 17 adaptées aux iPads plus grands. Ils suggèrent que les fonctionnalités sont destinées à un modèle phare d’iPad Pro 14 pouces avec une puce M3.

Le même leaker fait écho aux attentes selon lesquelles le port USB-C des modèles d’iPhone 15 Pro prendra en charge Thunderbolt 3, et indique qu’il y aura une nouvelle fonctionnalité d’affichage adaptée à l’utilisation des iPhones pour le travail vidéo…

Prise en charge d’iPadOS 17 pour iPad 14 pouces

Les rapports d’un iPad Pro plus grand que le modèle actuel de 12,9 pouces remontent à 2021, même si les choses étaient assez vagues à ce moment-là.

Mark Gurman dit qu’Apple envisage actuellement de futurs modèles d’iPad avec des écrans plus grands. [He] dit que tout nouveau changement de taille d’écran iPad est au moins dans « quelques années » et n’a pas encore quitté les étapes exploratoires.

Un an plus tard, en juin de l’année dernière, nous avons reçu un rapport plus précis.

Selon l’analyste fiable Ross Young, l’iPad Pro 14,1 pouces est actuellement en développement et pourrait être lancé début 2023 avec ProMotion et la technologie d’affichage mini-LED.

@ analyst941 dit qu’ils entendent une confirmation du côté logiciel, y compris la prise en charge de capacités d’affichage plus puissantes.

J’ai entendu dire qu’il existe une version spéciale d’iPadOS 17, développée spécifiquement pour les grands modèles d’iPad Pro/Ultra/Studio, il y a un léger changement qui donnerait au modèle 14,1″ la prise en charge d’un maximum de 2 écrans 6K à 60 Hz. Cela signale un SoC M3 Pro définitif dans l’iPad phare.

L’étiquette «version spéciale» est quelque peu déroutante, suggérant probablement seulement que la capacité de piloter les écrans est incluse dans iPadOS 17 et ne s’appliquera qu’à un prochain iPad Pro. Même si j’aimerais penser qu’Apple pourrait réorganiser iPadOS pour le rendre plus performant sur des iPad plus grands, je ne retiens pas mon souffle.

Prise en charge de l’iPhone 15 Pro Thunderbolt

À ce stade, nous sommes certains qu’Apple passe de Lightning à USB-C dans les quatre modèles d’iPhone 15 de cette année. Nous nous attendons également à ce que les modèles Pro prennent en charge Thunderbolt 3, principalement pour le travail vidéo, tandis que les modèles de base recevront le nouveau port mais seront limités aux vitesses de transfert USB 2.0.

@ analyst941 indique que les modèles Pro utiliseront le support Thunderbolt pour ajouter une fonctionnalité pour les vidéastes:

Une nouvelle fonctionnalité cinématographique qui permettra des sorties Thunderbolt 4K en direct sur les moniteurs pendant l’enregistrement. Essentiellement, vous aurez le téléphone avec toutes les commandes de la caméra, connecté à un moniteur affichant des séquences de caméra 4K en direct sans aucune commande ; en 16:9.

Couplage Apple Watch avec plusieurs appareils

Actuellement, l’Apple Watch ne peut se coupler qu’avec un iPhone à la fois, mais 941 dit que cela va changer.

Apple Watch peut également se synchroniser sur plusieurs appareils Apple, enfin. Je ne sais pas comment cela sera mis en œuvre. Tout ce que je sais, encore une fois, ** TOUT ** que je sais, c’est que l’Apple Watch se synchronisera sur plusieurs appareils iOS/iPadOS/Mac et ne sera plus liée à un seul iPhone.

Avis de Netcost-security.fr

Les antécédents de @ analyst941 à ce jour se limitent à certains détails concernant Dynamic Island sur l’iPhone 14 Pro. Cela indique qu’ils ont des sources fiables, bien que nous ne connaissions pas l’étendue de leurs connaissances.

Depuis lors, nos propres sources ont crédibilisé leur affirmation selon laquelle le bouton iPhone 15 Pro Action va de l’avant, malgré l’abandon par Apple de ses projets de boutons capacitifs. Nos propres sources confirment qu’un bouton remplacera le Switch de sourdine actuel sur les deux modèles d’iPhone 15 Pro, ce qui rend extrêmement probable qu’il servira effectivement de bouton d’action.

Tout de même, Apple joue avec beaucoup de choses, dont seule une fraction est publiée, alors prenez tout cela avec une pincée de sel pour l’instant.

Rendu : Tailosive Tech



