Windows 11 vous permet désormais de répondre aux messages, aux appels et plus encore avec votre iPhone depuis votre PC

Le Phone Link de Microsoft sera officiel pour iOS dans quelques semaines et offrira aux utilisateurs d’iPhone qui ne disposent pas d’une interconnectivité Mac similaire à l’écosystème d’Apple.

Image de la nouvelle version de Phone Link, également compatible avec iOS.

La fonctionnalité Windows Phone Link est disponible depuis longtemps pour bon nombre d’appareils Android compatibles. De cette façon, nous avons réussi à avoir des fonctionnalités similaires à ce qui était autrefois réalisé avec Pushbullet ou AirDroid, mais de manière beaucoup plus directe, sans limitations et sans avoir besoin de souscrire à des plans premium.

Aujourd’hui, c’est Microsoft lui-même qui a annoncé l’arrivée de Phone Link vers iOS, qui commence déjà à être déployé en 39 langues sur 85 marchés, afin qu’un iPhone puisse se connecter sans fil à un ordinateur Windows, gérer ses notifications et même utiliser vos applications à l’écran.

Bonne nouvelle pour ceux qui ont un iPhone mais pas un Mac.

Nous avons déjà commenté dans des articles tels que les éléments à considérer avant d’acheter un iPhone que nous devons prendre en compte le fonctionnement de l’écosystème Apple. Le « jardin clos » offre de nombreux avantages d’interconnectivité entre les appareils, mais jusqu’à présent, une fonctionnalité similaire n’a pas été vue entre d’autres systèmes.

Avec Phone Link arrivant sur iOS à la mi-mai selon Microsoft, les utilisateurs d’iPhone sans Mac pourront expérimenter quelque chose de proche de la convergence qu’ils obtiendraient au sein de l’écosystème de la pomme mordue. Bien sûr, pour l’instant, cette fonctionnalité ne sera disponible que pour ceux qui ont mis à niveau vers Windows 11.

Selon la société, les utilisateurs d’iOS trouveront dans Phone Link un support de base pour les appels, les messages et l’accès aux contacts. En raison des restrictions du système d’exploitation, il ne sera pas possible de déplacer des fichiers entre un PC Windows et un iPhone comme cela se fait sous Android, mais il y aura une intégration avec iCloud pour pouvoir transférer des fichiers importants du PC vers le téléphone, et inversement.

Les utilisateurs de Windows 11 devraient recevoir un avis similaire à l’image accompagnant cet article dans les semaines à venir. À travers cette même fenêtre, les utilisateurs d’iOS seront guidés dans la tâche d’intégration de leurs téléphones avec leur PC.

