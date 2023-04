Mauvaise nouvelle : WhatsApp cessera de fonctionner sur tous ces téléphones Xiaomi à partir d’octobre de cette année

Rien n’est éternel, et la compatibilité des téléphones avec l’application WhatsApp non plus. La semaine dernière, des rumeurs ont commencé à retentir sur une éventuelle augmentation des exigences minimales pour les téléphones avec le système d’exploitation Android, ce qui vient d’être confirmé au cours des dernières heures.

Comme certains d’entre vous le savent déjà, la configuration minimale requise aujourd’hui pour pouvoir utiliser WhatsApp sur un téléphone Android est d’avoir au moins une version d’Android Jelly Bean 4.1 ou supérieure, ce qui changera à partir d’octobre prochain avec le téléchargement vers Android 5.0 Lollipop comme version de base, laissant un grand nombre de terminaux au bord du chemin.

Si vous souhaitez utiliser WhatsApp sur votre mobile Xiaomi, vous devez avoir au moins Android Lollipop

Malgré le fait que cela puisse sembler une annonce très négative, nous devons vous dire que depuis l’année dernière 2021, il n’y a pas eu de mise à jour des exigences minimales par la société américaine, date à laquelle Android 4.0.4 a été laissé pour compte.

Maintenant, après la déclaration officielle qui vient d’être publiée, les téléphones Android avec des versions d’Android 4.1 ou Android 4.4 ne pourront plus utiliser officiellement WhatsApp. Curieusement, le pourcentage de smartphones Android dotés de ces versions représente moins de 1% du total.

Par conséquent, la seule façon de continuer à utiliser WhatsApp sur ces appareils sera de les mettre à jour vers des versions ultérieures d’Android, mais c’est un peu compliqué si nous n’avons pas de support officiel de la marque. Nous aurons au moins jusqu’au 24 octobre 2023 pour pouvoir inverser cette situation, un délai plus que suffisant pour pouvoir mettre la main sur un autre smartphone compatible.

Via | Xataka androïde

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :