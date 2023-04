Android 14 Beta 1.1 est désormais disponible : toutes les actualités et mobiles compatibles

Android 14 Beta 1.1 est désormais disponible en téléchargement sur tous les appareils pris en charge.

Android 14 est la nouvelle version du système Google et sa version stable devrait arriver à l’été de cette année 2023

Google poursuit le déploiement de la nouvelle version d’Android, dont la première variante stable devrait arriver entre août et septembre 2023. Ainsi, quelques semaines seulement après le lancement de la première bêta d’Android 14, maintenant la société Mountain View vient de faire un nouvelle version bêta officielle qui a été baptisée Android 14 Beta 1.1.

Android 14 Beta 1.1 est une mise à jour mineure qui vient sur les Google Pixels compatibles pour corriger certaines erreurs, que nous énumérerons ci-dessous.

Ce sont toutes les corrections de bugs incluses dans Android 14 Beta 1.1

En gros, Android 14 Beta 1.1 vient corriger cinq bugs importants que les premiers bêta-testeurs ont détectés au cours des deux dernières semaines.

Ainsi, les corrections incluses dans cette mise à jour mineure sont les suivantes :

Correction d’un problème où l’interface utilisateur du système plantait en essayant d’accéder au menu « Fond d’écran et style » via « Paramètres » ou en appuyant longuement depuis l’écran d’accueil

Correction de certains problèmes qui empêchaient l’utilisation du déverrouillage par empreinte digitale

Correction d’un problème où la barre d’état n’affichait pas le réseau mobile

Correction d’un problème qui empêchait de détecter ou d’activer une carte SIM ou eSIM dans certains cas

Correction d’un problème qui faisait que l’écran de verrouillage affichait un message avec un espace réservé de chaîne non résolu lorsque Smart Lock était activé

Téléphones portables compatibles avec Android 14 Beta 1.1

Cette nouvelle mise à jour Android 14 Beta peut désormais être téléchargée sur Google Pixel 4a (5G), Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7 et Pixel 7 Pro.

Vous pouvez installer Android 14 Beta 1.1 sur votre Pixel de deux manières différentes : la première consiste à vous inscrire au programme Android Beta et à sélectionner votre appareil afin que cette nouvelle version vous parvienne via OTA et la seconde consiste à l’installer manuellement en téléchargeant les packages de mise à jour, que nous vous laissons ci-dessous :

