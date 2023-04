Twitter limite sa recherche aux utilisateurs enregistrés tandis que Musk suggère que les flottes reviennent

Il se passe beaucoup de choses sur Twitter depuis qu’Elon Musk a acquis le réseau social l’année dernière. Après avoir supprimé les coches bleues et limité la portée des comptes qui ne paient pas pour Twitter Blue, la plate-forme ne permet plus aux utilisateurs d’utiliser sa recherche sans être connectés. De plus, Musk a récemment suggéré que les flottes revenaient.

Twitter limite sa recherche aux utilisateurs enregistrés

Twitter est devenu un lieu important pour les chercheurs et les journalistes, car de nombreuses personnes tweetent en temps réel sur les événements qui s’y trouvent. Même ceux qui n’ont pas de compte Twitter pourraient rechercher rapidement des tweets sur le réseau social. Mais comme l’ont noté certains utilisateurs, ce n’est plus possible.

Depuis cette semaine, Twitter a limité sa recherche aux utilisateurs connectés au réseau social. Si vous ouvrez le Site Twitter dans un navigateur Web sans être connecté, vous pouvez voir quelques tweets suggérés (dont certains d’Elon Musk), mais il n’y a plus d’option pour utiliser la recherche.

Pour cela, vous devez d’abord vous connecter à un compte. Il en va de même lorsque quelqu’un vous envoie un lien avec les résultats de recherche Twitter.

Cela n’est pas surprenant puisque Twitter a également restreint son API gratuite, ce qui a affecté les chercheurs universitaires qui, auparavant, pouvaient facilement télécharger de grandes quantités de tweets à des fins d’étude. Demander l’accès à de grandes quantités de tweets coûte désormais au moins 100 $ par mois.

Les flottes pourraient revenir sur le réseau social

En 2020, Twitter a annoncé Fleets – sa propre version de Stories, une fonctionnalité devenue populaire sur Snapchat et Instagram. Avec Fleets, les utilisateurs pouvaient publier de courts messages ou même des photos et des vidéos qui disparaissaient après 24 heures. Cependant, les utilisateurs de Twitter ne semblaient jamais se soucier des flottes, et la fonctionnalité a été interrompue un an plus tard.

Fait intéressant, il semble que Fleets pourrait bientôt revenir. Sur son profil Twitter personnel, musc a répondu à un utilisateur qui a demandé le retour de Fleets. Le propriétaire du réseau social a déclaré « mais pas de la manière dont cela a été fait la dernière fois », ce qui suggère que l’entreprise pourrait travailler sur une nouvelle version de Twitter Fleets.

Bien sûr, ramener Fleets pourrait signifier une autre façon de montrer des publicités sur Twitter. En raison des dernières polémiques autour de Twitter, de nombreux annonceurs ont quitté la plateforme, ce qui a contraint l’entreprise à pousser l’abonnement payant Twitter Blue aux utilisateurs pour maintenir ses revenus.

Twitter a également perdu la moitié de sa valeur marchande depuis son rachat par Musk.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :