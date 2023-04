Harmony OS 3 : HUAWEI P20/Mate 10 et 13 autres appareils reçoivent la mise à jour

Huawei a officiellement annoncé à l’avance un lot de progrès de mise à niveau vers Harmony OS 3. La liste des appareils pour obtenir la mise à jour indique que les séries Huawei P20 et Huawei Mate 10 recevront la mise à jour. En plus de ces appareils, 13 autres appareils bénéficieront également de la mise à niveau. Les modèles pour obtenir la mise à jour incluent

Huawei Compagnon 10

Huawei Compagnon 10 Pro

Conception Huawei Mate 10 Porsche

Huawei Mate RS Conception Porsche

Huawei P20

Huawei P20 Pro

Huawei Profitez de 50

Huawei nova 8 SE

Huawei nova 8 SE Édition vitalité

Huawei nova 7 SE 5G

Huawei nova 7 SE 5G Édition Lohas

Huawei nova 7 SE 5G Vitalité Édition

Huawei MatePad 10,4 pouces 2022

Parmi les appareils de la liste, les séries Huawei P20/Mate 10 étaient des produits phares assez décents au moment où ils sont arrivés sur le marché. Ces appareils sont arrivés sur le marché en 2017 et 2018, respectivement, et lancés avec les processeurs Kirin 970. Ce sont des jalons pour Huawei pour s’implanter fermement sur le marché haut de gamme. Surtout après la série Mate 10 avec une texture, un design et des performances globales de premier ordre. Avec ces appareils, Huawei a pu aller de l’avant avec Apple et Samsung. Grâce à l’optimisation de Huawei, après la mise à niveau d’Harmony OS 3, l’expérience de ces vétérans de Kirin sera encore améliorée.

En termes de progrès global, Huawei s’en sort plutôt bien avec la liste de mise à niveau. À ce jour, 101 appareils au total sont entrés dans la phase de mise à niveau de la version officielle d’Harmony OS 3. De plus, 39 appareils sont en phase bêta publique.

Harmonie OS 3

Harmony OS 3 est la dernière version du système d’exploitation distribué de Huawei, conçue pour connecter et coordonner plusieurs appareils intelligents sur l’écosystème de l’Internet des objets (IoT). Il a été lancé en juin 2021 et a depuis été adopté par un nombre croissant d’appareils Huawei. Cela inclut les téléphones portables, les onglets, les montres et plusieurs appareils domestiques intelligents. Le système d’exploitation Harmony de Huawei semble être une troisième force sur le marché des systèmes d’exploitation derrière Android et iOS. Cependant, ce système a ses seuls problèmes.

Architecture distribuée

L’une des principales caractéristiques d’Harmony OS 3 est son architecture distribuée. Cela permet aux appareils de travailler ensemble facilement et de partager des ressources. Cela indique que les utilisateurs peuvent contrôler de nombreux appareils avec une seule interface. Ces appareils liés peuvent partager des informations entre eux pour effectuer des tâches complexes. Par exemple, un utilisateur peut utiliser son téléphone mobile pour contrôler ses appareils domestiques intelligents. Les appareils intelligents tels que les lumières, les climatiseurs et les caméras de sécurité peuvent être contrôlés à partir du téléphone mobile. Ils peuvent également envoyer des notifications de ces appareils aux montres et autres appareils portables.

interface utilisateur

Une autre caractéristique intéressante d’Harmony OS 3 est son interface utilisateur. L’interface utilisateur de ce nouveau système de Huawei est basée en grande partie sur l’interface utilisateur Android EMUI mais contient quelques fonctionnalités supplémentaires. L’interface utilisateur est conçue pour être personnalisée et facile à utiliser. Il prend en charge les widgets, les cartes et les piles. Les applications et les services peuvent fournir des cartes, qui peuvent être affichées sous forme de widgets de différentes tailles et formes pour s’adapter à la disposition de l’écran d’accueil. La police de l’interface utilisateur d’Harmony OS est Harmony OS Sans, qui est conçue pour être facile à lire, unique et universelle.

Sécurité et confidentialité

Harmony OS 3 comprend également un certain nombre de fonctionnalités de sécurité pour protéger les données et la confidentialité des utilisateurs. Par exemple, il utilise une architecture de micro-noyau, qui isole différentes parties du système d’exploitation et empêche la propagation de code malveillant. Il comprend également un environnement d’exécution de confiance (TEE). Cela fournit un environnement sécurisé pour les opérations sensibles, telles que les paiements mobiles et l’authentification biométrique.

Problèmes avec le système Huawei Harmony

Malgré les bons aspects du tout nouveau système de Huawei, il a ses propres problèmes. L’un des plus gros problèmes est le manque de support des principaux développeurs d’applications, tels que Google et Facebook. Cela indique que les utilisateurs peuvent ne pas être en mesure d’accéder à certaines de leurs applications préférées sur les appareils Huawei exécutant Harmony OS 3. Huawei a tenté de résoudre ce problème en développant sa propre boutique d’applications, appelée AppGallery. La société fait également tout son possible pour inciter les créateurs d’applications à développer des applications pour le système Harmony. Cependant, il reste à voir si cette stratégie sera un succès à long terme.

Les États-Unis contre la Chine

Un autre problème pour Harmony OS 3 est la guerre commerciale en cours entre les États-Unis et la Chine. Huawei a été pris au milieu de ce conflit, le gouvernement américain imposant des interdictions à l’entreprise et restreignant son accès aux technologies clés, telles que les semi-conducteurs. Cela a rendu difficile pour Huawei le développement et la production de ses appareils et a également limité sa capacité à les commercialiser aux États-Unis et dans d’autres pays.

Malgré ces problèmes, Harmony OS 3 représente un énorme pas en avant pour Huawei et l’écosystème IoT. Son architecture distribuée et son interface utilisateur personnalisée en font un outil puissant pour contrôler et coordonner plusieurs appareils. De plus, ses fonctions de sécurité offrent une tranquillité d’esprit aux utilisateurs. Alors que Huawei continue de développer et d’affiner Harmony OS, il sera intéressant de voir comment il évolue et s’adapte aux besoins changeants de l’écosystème IoT.

Comment vérifier si un appareil est compatible avec Harmony OS 3

Pour vérifier si un appareil est compatible avec Harmony OS 3, vous pouvez suivre ces étapes :

Ouvrez l’application My Huawei sur votre smartphone ou tablette Huawei. Accédez à Mon application Huawei > Accueil > Mettre à niveau les premiers utilisateurs > (HarmonyOS 3 premiers utilisateurs). Vérifiez si votre appareil est répertorié comme compatible avec Harmony OS 3.

Alternativement, vous pouvez vous référer à la liste des appareils pris en charge pour Harmony OS 3, qui comprend le MatePad SE, le MatePad 10,4 pouces 2022, le MatePad Paper, le MatePad 11, le MatePad Pro 10,8 pouces 2021, le MatePad Pro 12.6, le Mate Xs, la série Mate 30, Série P40, série P50, série Nova, Huawei Watch 3 Pro et Huawei Watch 3. Notez que la liste des appareils compatibles peut s’allonger à l’avenir, et certains appareils peuvent nécessiter une mise à jour logicielle avant de pouvoir être mis à niveau vers Harmony OS 3.

