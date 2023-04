Xiaomi vient de lancer un nouveau lave-vaisselle : il se connecte à votre mobile et ne consomme quasiment pas

Ce nouvel appareil intelligent de Xiaomi s’appelle MIJIA N1 Smart Dishwasher et il est déjà disponible en Chine, où il peut être acheté au prix de 2 799 yuans (environ 366 euros actuellement).

Le nouveau lave-vaisselle intelligent MIJIA N1 est très élégant, il s’intègre donc bien dans presque toutes les cuisines.

La famille d’appareils électroménagers intelligents de Xiaomi continue de s’agrandir, bien qu’ils devraient arriver en France sous la marque Smartmi au moins petit à petit, la vérité est que tous ces produits prennent trop de temps et/ou apparaissent en gouttes dans les stores officiels de le géant Haidian sur nos marchés.

Quoi qu’il en soit, en Chine, ils sont une tendance et nous avons de plus en plus d’appareils connectés de Xiaomi, qui cette fois et grâce aux amis de GizmoChina nous montre un lave-vaisselle intelligent très élégant, qui s’appelle MIJIA N1 Smart Dishwasher et est déjà disponible chez des détaillants tels que Jingdong, où il coûte 2 799 yuans, y compris la campagne promotionnelle de lancement.

On ne parle ni de plus ni de moins d’environ 366 euros au taux de change actuel, trop beau pour être vrai en Europe, avec un prix de vente conseillé en Chine de 2 999 yuans (environ 392 euros) qui augmentera sûrement beaucoup si cela produit franchit les frontières de la Chine dans un certain temps à court ou moyen terme.

C’est tout ce que nous offre le nouveau lave-vaisselle intelligent MIJIA N1

Il s’agit d’un lave-vaisselle automatisé et intelligent, qui se connecte à Internet et est entièrement compatible avec la plate-forme MIJIA de Xiaomi, permettant d’accéder à toutes ses informations depuis un smartphone, ainsi que de configurer le lavage programmé ou la télécommande sans problèmes majeurs.

Il dispose de 11 programmes de lavage très polyvalents, dont un à haute température jusqu’à 75º qui augmente le taux de stérilisation au-dessus de 99% afin que notre vaisselle soit parfaitement propre et désinfectée après chaque session.

L’important est son triple système de séchage rapide à la pointe de la technologie, qui combine l’air chaud avec la condensation de la chaleur résiduelle et une porte automatique, qui s’ouvre sans intervention après chaque lavage pour faciliter la circulation de l’air et réduire ainsi le temps de séchage de notre vaisselle.

Vient maintenant le plus cool, et c’est que cette porte automatique que de nombreux fabricants proposent déjà est non seulement capable de s’ouvrir, mais aussi de se fermer une fois que l’humidité a baissé et que la vaisselle est sèche, afin de la protéger des insectes, de la poussière et tout autre type de contaminant.

Enfin, la firme dirigée par Lei Jun s’enorgueillit d’un bras d’aspersion à 44 jets d’eau à haute pression, qui fonctionne conjointement avec un système de réglage de la qualité de l’eau, ainsi que d’une triple filtration pour que le nettoyage soit le plus profond possible, ce qui peut être même contre la graisse et les taches les plus résistantes.

Et tout cela avec une efficacité maximale, car le lave-vaisselle intelligent MIJIA N1 se distingue également ici, réussissant à dépasser toutes les normes de niveau 1 en Chine, économisant de l’eau et de l’énergie à chaque lavage.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :