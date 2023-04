Les prochains chômeurs sont les entraîneurs personnels : Apple travaille sur un substitut basé sur l’IA

Selon les dernières rumeurs, Apple travaille sur un entraîneur personnel alimenté par l’IA, qui fonctionnera avec les données collectées à partir de l’Apple Watch de l’utilisateur.

Quartz fonctionnera avec des données extraites de l’Apple Watch.

Les entreprises technologiques semblent déterminées à ce que l’IA fasse davantage de victimes sous la forme d’emplois. Chez Netcost-security.fr, nous avons déjà parlé des 20 professions qui vont disparaître à cause de ChatGPT, auxquelles s’ajoutent 11 autres répertoriées par OpenAI. Et maintenant, il semble qu’à ce total de 31 œuvres, il faille en ajouter au moins une de plus.

Comme indiqué dans The Verge, Apple travaillerait sur une application de paiement alimentée par l’IA qui fonctionnera comme un entraîneur personnel et vise à améliorer le sommeil, l’exercice et les habitudes alimentaires de l’utilisateur. Le service pour l’instant est connu sous le nom de « Quartz ».

L’IA qui vous mettra au diapason

Bien qu’à l’heure actuelle « Quartz » soit un nom de code, selon le support, il aura un fonctionnement basé sur les données collectées à partir de l’Apple Watch. Grâce à ces données, le service donnera des suggestions à l’utilisateur et créera des programmes de formation sur mesure pour chaque utilisateur.

Le quartz n’arrivera pas seul, en tout cas. L’iPad recevra une application dédiée à la santé à partir de l’iPad OS 17. Ceux de Cupertino travaillent également sur une solution pour aider les utilisateurs souffrant de myopie. Apple n’a pour l’instant pas statué sur ces fonctionnalités.

Selon le média, ces nouvelles fonctions serviraient à augmenter les outils d’Apple axés sur la santé qui sont inclus dans ses appareils. Par exemple, l’iPhone et l’Apple Watch ont déjà un traqueur de médicaments et le service de paiement Fitness Plus ajoute de nouvelles séances d’entraînement chaque semaine.

Non seulement cela, mais le casque de réalité virtuelle Reality Pro prendra également en charge Fitness Plus et une application de méditation dédiée. Selon le point de vente, Apple travaille également sur un système de surveillance non invasif des niveaux de glucose dans le sang.

Il semble que le fabricant soit déterminé à augmenter son arsenal d’applications destinées aux fonctions de santé. Nous serons attentifs au cas où à tout moment il y aurait plus de nouvelles sur Quartz.

