La nouvelle bête intelligente de Xiaomi est minuscule mais cache Alexa et Airplay 2 à l’intérieur : c’est le nouveau Xiaomi Smart Speaker Lite

Xiaomi a décidé d’intégrer une grande variété d’appareils de toutes sortes dans son catalogue de produits en France au cours des dernières heures. Après l’annonce récente de l’arrivée de la nouvelle lampe de poche multifonction Xiaomi, vient maintenant le nouveau Xiaomi Smart Speaker Lite, un haut-parleur intelligent vraiment bon marché qui intègre des fonctions extrêmement intéressantes pour son prix.

Dans ce cas, nous parlons d’un appareil qui a un prix officiel de 39,99 euros, un coût assez raisonnable si l’on prend en compte tout ce que ce petit gadget peut nous offrir, quelques spécifications que nous détaillons ci-dessous.

Fiche technique du Xiaomi Smart Speaker Lite

Haut-parleur intelligent Xiaomi Lite DIMENSIONS ET POIDS 142x70x82mm 460 grammes CONFÉRENCIER Haut-parleur large bande de 1,75 pouce Accordé par Xiaomi Acoustic Lab CONNECTIVITÉ Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n 2,4 GHz/5 GHz bi-bande Bluetooth 5.1 jeu aérien 2 ALIMENTATION Doit être constamment connecté à l’alimentation autres Contrôles physiques en haut Compatible avec Spotify Connect Assistant Alexa intégré Compatible avec l’application Mi Home prix 39,99 €

Haut-parleur intelligent Xiaomi Lite

Petit mais très tyran

Comme vous pouvez le voir sur ses images officielles, ce Xiaomi Smart Speaker Lite est un haut-parleur intelligent vraiment compact sans beaucoup de détails à mettre en évidence. La chose la plus intéressante est qu’il a quelques boutons en haut pour pouvoir gérer le contenu sur lequel nous jouons, ainsi qu’une construction en plastique assez basique.

Mais ce qui est intéressant vient à l’intérieur, où nous allons trouver un puissant haut-parleur large bande de 1,75″ mis au point par l’équipe Xiaomi Acoustic Lab. On ne peut pas s’attendre à ce que la qualité soit magnifique dans toutes les sections, mais vu la taille du produit Xiaomi nous promet que le son obtenu est vraiment top.

D’autre part, lorsque nous parlons d’un haut-parleur intelligent, nous devons parler des capacités dont il nous permet d’en profiter. Par exemple, nous parlons d’un gadget compatible avec l’assistant Alexa, Spotify Connect et même la connectivité Airplay 2 pour compléter une expérience sans fil de premier ordre.

En fait, en incorporant des technologies telles que Bluetooth 5.1 et WiFi bi-bande, nous pourrons le connecter à l’application Mi Home et l’utiliser comme s’il s’agissait d’un assistant conventionnel, en pouvant gérer l’allumage et l’extinction d’autres équipements compatibles et fonctions similaires.

Prix ​​et disponibilité du Xiaomi Smart Speaker Lite

Comme nous vous l’avons dit au début de l’article, le nouveau Xiaomi Smart Speaker Lite peut désormais être acheté officiellement en France au prix de 39,99 euros. En fait, si vous souhaitez l’acheter, sachez qu’il est disponible immédiatement, vous n’aurez donc pas à attendre pour l’acheter et le recevoir chez vous dans quelques jours.

Haut-parleur intelligent Xiaomi Lite

Plus d’informations | Xiaomi France

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :