Le PDG de Xiaomi dénonce les petits mobiles

Le PDG de Xiaomi a fait une déclaration sur Weibo, selon laquelle il préconise de ne pas lancer de téléphones aux dimensions compactes car ils ne seraient pas rentables.

Image du Xiaomi 13

En février dernier, les Xiaomi 13 et 13 Pro ont été présentés avec beaucoup d’attentes. Il y a quelques jours seulement, ils ont été suivis par le Xiaomi 13 Ultra, mais avec tout le temps que ces deux téléphones ont été sur le marché, leurs responsables ont déjà eu le temps d’évaluer leurs performances.

Comme indiqué dans Xiaomiui, il semble que les familles Xiaomi 13 et Xiaomi 13 Pro ne se portent pas mal sur le marché. Cependant, un utilisateur a demandé à Lei Jun, PDG de Xiaomi, s’il envisagerait un jour de lancer un smartphone compact sur le marché. Et sa réponse a été un « non » retentissant.

Adieu les téléphones compacts chez Xiaomi : le public les préfère grands

Nous avons déjà abordé ce sujet lorsque nous avons évoqué le fait que l’iPhone 14 Plus se vendait bien mieux que l’iPhone 13 Mini : aujourd’hui, le public ne veut pas de smartphones aux dimensions contenues. Le Xiaomi 13, avec son écran de 6,36 pouces, est le smartphone le plus compact que nous verrons du constructeur asiatique.

Dans la réponse à l’utilisateur, le PDG de Xiaomi a donné ses raisons de ne pas produire de téléphone compact, qui se reflètent dans les déclarations suivantes :

Le Mi 13 est déjà très bon, avec la même largeur que l’iPhone 14, essayant de trouver le meilleur équilibre entre la taille de l’écran et la sensation du téléphone dans la main. Si la taille est plus petite, tout d’abord, le groupe d’utilisateurs est considérablement réduit et le volume des ventes ne peut pas soutenir la recherche et le développement d’un téléphone phare de petites dimensions. Deuxièmement, la petite taille a un impact négatif sur la durée de vie de l’appareil photo et de la batterie.

Conclusion : même s’il existe un marché pour un Xiaomi haut de gamme compact, il est trop petit pour être rentable. Pour Lei Jun, la base Xiaomi 13, telle quelle, a une taille parfaite. Cependant, il convient de rappeler que Google semble aller dans cette direction, et que l’iPhone 14 de base et le Samsung Galaxy S23 ont un écran plus petit que le Xiaomi 13 avec 6,1 pouces.

