Plus tôt ce mois-ci, Netcost-security.fr vous a proposé des rendus exclusifs de l’iPhone 15 Pro basés sur des informations provenant de nos sources, des détails exclusifs des fabricants d’accessoires MFi et de nouvelles CAO détaillées. Maintenant, nous avons obtenu un ensemble encore plus détaillé de fichiers CAO d’une source très fiable qui correspond aux dernières rumeurs, avec deux changements notables.

Le cycle des rumeurs sur l’iPhone 15

Le cycle actuel de rumeurs sur l’iPhone 15 Pro a fait des allers-retours, en particulier autour des nouveaux boutons. Plusieurs sources fiables de la série iPhone 15 Pro comporteraient des boutons haptiques, et Netcost-security.fr a même pu corroborer ces informations avec nos sources dans la fabrication MFi. Les boutons étaient pensés pour être une longue pièce singulière au lieu de deux boutons séparés.

Les CAD originaux de l’iPhone 15 Pro avec le bouton de volume haptique

Cependant, au cours des dernières semaines, il a été signalé que les nouveaux boutons haptiques avaient été abandonnés au profit de boutons de volume plus traditionnels en raison de problèmes de production. Les fichiers CAO obtenus par Netcost-security.fr aujourd’hui corroborent ce changement.

Beaucoup craignaient que ce retour en arrière ne conduise également à la suppression du soi-disant «bouton de sourdine», un bouton qui remplacerait le Switch de sourdine actuel avec une fonctionnalité accrue. Filipe Esposito de Netcost-security.fr a rendu compte pour la première fois de ce nouveau bouton en mars.

Nous pouvons dire avec confiance que les fabricants d’accessoires travaillent actuellement avec des CAO montrant une conception de bouton plus traditionnelle et un bouton de sourdine.

Nouveaux CAO d’une source extrêmement réputée :

Ces nouveaux CAO réputés s’alignent parfaitement avec les informations précédentes que nous avons reçues et correspondent presque 1: 1 aux rendus de haute qualité publiés par Netcost-security.fr, à l’exception de deux différences distinctes : les boutons et les caméras.

Les boutons

Au lieu des boutons à semi-conducteurs que nous attendions autrefois, Apple semble revenir à une conception de bouton traditionnelle avec des boutons de volume séparés. Le changement significatif cette année est un nouveau bouton de sourdine.

Ce bouton de sourdine remplace le Switch de sourdine sortant et on dit qu’il ajoute des fonctionnalités supplémentaires, beaucoup spéculant qu’il pourrait émuler le bouton d’action trouvé sur l’Apple Watch Ultra. Il est important de noter que pour différencier la gamme 15 Pro de la série 15, ce nouveau bouton de sourdine ne sera pas sur les modèles iPhone 15 et iPhone 15 Plus ; ils resteront avec le Switch de sourdine existant.

iPhone 15 Pro à gauche et iPhone 14 Pro à droite

Les caméras

Alors que les premiers CAD et schémas montraient une bosse de caméra gargantuesque avec des saillies individuelles plus grandes que la bosse de caméra entière de l’iPhone 14 Pro actuel, ces CAD mis à jour montrent heureusement quelque chose de beaucoup plus raisonnable. Alors que la bosse de la caméra s’agrandit encore cette année, les saillies sont beaucoup moins comiques.

L’iPhone 15 Pro Max semble avoir une bosse d’appareil photo légèrement plus grande, ce qui donne foi aux rumeurs en cours d’un objectif zoom périscope. Selon les rumeurs, le plus petit modèle d’iPhone 15 Pro n’obtiendrait pas d’objectif zoom périscope cette année.

L’importance de ces nouveaux CAO

En plus de montrer enfin la nouvelle conception des boutons et de mettre à jour les rumeurs sur la caméra, cette CAO corrobore également de nombreux détails de conception dans les modèles CAO précédents. Les lunettes sont incroyablement étroites, l’USB-C est présent et l’ensemble du cadre de l’appareil est beaucoup plus arrondi que la série actuelle d’iPhone 14.

En raison de la source de ces CAO internes, voir ces détails de conception partagés entre les informations précédentes ajoute une immense crédibilité aux informations précédemment divulguées, et Netcost-security.fr est convaincu que ces informations représentent avec précision ce que les fabricants actuels reçoivent pour concevoir des accessoires.

Conclusion

Nous continuerons à surveiller les récentes fuites et, à mesure que les rumeurs commenceront à se solidifier, nous mettrons à jour nos rendus iPhone 15 Pro de haute qualité pour refléter les changements récents.

