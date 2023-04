Le rachat de Blizzard par Microsoft se complique : le Royaume-Uni veut bloquer l’acquisition

La UK Market Commission a empêché Microsoft d’acheter Activision.

Le logo Microsoft au-dessus de l’un des bureaux de l’entreprise.

C’était l’une des grandes nouvelles de l’année écoulée 2022, même si dès le moment où Microsoft a annoncé son intention d’acquérir Activision Blizzard, nous savions que l’obtention du feu vert des régulateurs allait être une mission difficile pour Microsoft. Et il en est ainsi, puisque le Royaume-Uni a décidé de bloquer l’acquisition, évoquant les implications négatives que cet achat pourrait avoir sur l’avenir du marché du jeu vidéo cloud.

Dans le communiqué, ils expliquent que la décision a été prise d’empêcher l’accord, évalué à 68,7 milliards de dollars, après avoir considéré comme insuffisantes les mesures proposées par Microsoft pour résoudre les inquiétudes de l’organisme de réglementation concernant la position du géant de Redmond dans le secteur. . du jeu dans le cloud.

En ce sens, comme l’a fait écho AlfaBetaJuega, l’autorité britannique de la concurrence et des marchés affirme que Microsoft maintient une position forte en termes de services de jeux en nuage, et l’acquisition d’Activision rendrait très avantageux pour l’entreprise de rendre les jeux du studio exclusifs à ses propre service de jeu.

Microsoft va faire appel de la décision prise par les régulateurs britanniques

La CMA a eu besoin de trois mois pour analyser les plus de trois millions de documents et plus de deux mille courriels liés à l’acquisition, dans le but d’étudier l’impact de l’accord sur les entreprises concurrentes et sur le marché du jeu vidéo.

Ces documents s’inscrivaient dans le cadre de la réponse de Microsoft aux inquiétudes des organismes de réglementation, qui, en fin de compte, n’a pas été accueillie favorablement par la CMA, car « elle contenait une série de lacunes importantes liées à la nature croissante et changeante des services de jeux en le nuage ».

L’agence affirme avoir soigneusement étudié la proposition de Microsoft et les conséquences d’une éventuelle acquisition. Enfin, il a été décidé que même si l’accord serait bénéfique pour certains clients, il ne suffirait pas à compenser le préjudice causé à la concurrence, et il a donc été décidé de bloquer l’acquisition.

Nous restons pleinement engagés dans notre acquisition avec @ATVI_AB et fera appel de la décision rendue aujourd’hui par l’AMC. Voici notre déclaration. pic.twitter.com/ylvDP5RUqQ —Brad Smith (@BradSmi) 26 avril 2023

Microsoft, pour sa part, a clairement exprimé son désaccord par l’intermédiaire d’un porte-parole et a confirmé que la décision de l’AMC sera portée en appel. Le PDG d’Activision Blizzard, Bobby Kotick, a également assuré que la société travaillait déjà sur l’appel qui sera bientôt déposé auprès de la Cour d’appel de la concurrence du Royaume-Uni.



