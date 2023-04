Vos chats WhatsApp les plus privés le seront encore plus grâce aux dernières nouvelles de l’application

WhatsApp améliore la confidentialité de vos conversations avec l’inclusion de la possibilité de bloquer les discussions individuelles et de groupe.

Le logo de WhatsApp, l’application de messagerie instantanée la plus populaire au monde

Bien qu’étant la plateforme de messagerie instantanée la plus utilisée au monde, WhatsApp a encore quelques améliorations en attente dans ses applications mobiles, notamment celles liées à la confidentialité des données de ses utilisateurs, qui sont plus exposées que dans d’autres clients de messagerie comme Telegram ou Signal.

Pour cette raison, les responsables de WhatsApp agissent en la matière pour résoudre ce problème et, ainsi, après avoir récemment annoncé 3 nouvelles fonctionnalités pour améliorer la sécurité de votre compte, nous venons d’apprendre que l’application de messagerie vient de sortir une fonctionnalité cela rendra vos discussions vraiment privées.

Le blocage des chats atteint la bêta de WhatsApp pour Android

Encore une fois, les gars de WABetaInfo ont découvert que la dernière version bêta de WhatsApp pour Android, avec le numéro de build 2.23.9.14, cache une nouvelle fonctionnalité qui améliore la confidentialité de nos conversations : le blocage du chat. Ainsi, grâce à cette fonctionnalité, vous pourrez bloquer vos chats les plus privés avec votre empreinte digitale, de manière à ce que personne d’autre que vous ne puisse y accéder.

Comme vous pouvez le voir dans les captures d’écran que nous vous laissons ci-dessous, une fois cette fonction accessible à tous, si vous ouvrez l’écran d’information d’un chat, individuel et de groupe, vous verrez une nouvelle section intitulée « Verrouillage du chat « et si vous le saisissez, vous pouvez activer cette fonctionnalité en activant le Switch à droite de l’option « Verrouiller ce chat avec une empreinte digitale ».

Une fois que vous avez activé cette fonctionnalité, dans votre application WhatsApp, une nouvelle section apparaîtra dans votre liste de chat appelée « Chats bloqués » et pour y accéder, vous devrez également utiliser votre empreinte digitale.

De plus, cette nouvelle fonctionnalité de verrouillage de chat WhatsApp garantit également que les fichiers multimédias envoyés dans un chat verrouillé ne sont pas automatiquement enregistrés dans la galerie du terminal.

Cette nouvelle fonctionnalité pour bloquer les chats est déjà disponible pour certains bêta-testeurs de WhatsApp pour Android et on s’attend à ce qu’elle atteigne le reste des utilisateurs de cette version au cours des prochaines semaines. Quoi qu’il en soit, si vous souhaitez essayer cette fonction WhatsApp et d’autres nouvelles qui arriveront dès que possible, nous vous recommandons de vous inscrire au programme WhatsApp Beta.

